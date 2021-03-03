ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (03.03.2021)

вчера, 11:11

«Шеффилд Юнайтед» примет на своем поле «Астон Виллу» в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередное противостояние в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.793.522.11
Fonbet Live! 1.25 5.00 22.00
Мелбет 3.95 3.56 2.01
Лига ставок 3.50 3.30 2.17

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии: победа «Астон Виллы» идет по коэффициенту 2.25, ничейный исход — 3.40, победа «Шеффилда» — 3.25.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» — худшая английская команда в этом сезоне. В активе у клуба 11 очков и 20-е место в таблице. Клуб выиграл всего три матча, дважды сыграл вничью и 21 раз проиграл. «Шеффилд» был хорош в прошлом сезоне, но в этом у команды кризис.

«Астон Вилла» играет в красивый и яркий футбол, но этого не хватает, чтобы добраться до еврокубковых мест. В нынешнем сезоне клуб идет на девятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 39 пунктов. «Астон Вилла» выиграла 12 поединков, трижды сыграла вничью и проиграла девять матчей. Поединок против «Шеффилда» может стать легкой прогулкой для «Виллы».

Информация для ставок

  • «Астон Вилла» выиграла два матча из последних пяти
  • У «Шеффилда» четыре поражения кряду
  • «Шеффилд Юнайтед» пропустил 20 мячей в 13 матчах на своем поле

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют и не будет ничейного исхода — коэффициент 3.00. «Астон Вилла» сильна и не зря считается фаворитом матча. «Шеффилд» занимает последнее место в чемпионате и уже одной ногой находится в Чемпионшипе.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Эвертон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.793.522.11
Fonbet Live! 1.25 5.00 22.00
Мелбет 3.95 3.56 2.01
Лига ставок 3.50 3.30 2.17
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:03
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед»
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:16
гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100