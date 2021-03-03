«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (03.03.2021)

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вчера, 11:11

«Шеффилд Юнайтед» примет на своем поле «Астон Виллу» в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередное противостояние в Англии.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии: победа «Астон Виллы» идет по коэффициенту 2.25, ничейный исход — 3.40, победа «Шеффилда» — 3.25.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» — худшая английская команда в этом сезоне. В активе у клуба 11 очков и 20-е место в таблице. Клуб выиграл всего три матча, дважды сыграл вничью и 21 раз проиграл. «Шеффилд» был хорош в прошлом сезоне, но в этом у команды кризис.

«Астон Вилла» играет в красивый и яркий футбол, но этого не хватает, чтобы добраться до еврокубковых мест. В нынешнем сезоне клуб идет на девятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 39 пунктов. «Астон Вилла» выиграла 12 поединков, трижды сыграла вничью и проиграла девять матчей. Поединок против «Шеффилда» может стать легкой прогулкой для «Виллы».

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла два матча из последних пяти

У «Шеффилда» четыре поражения кряду

«Шеффилд Юнайтед» пропустил 20 мячей в 13 матчах на своем поле

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют и не будет ничейного исхода — коэффициент 3.00. «Астон Вилла» сильна и не зря считается фаворитом матча. «Шеффилд» занимает последнее место в чемпионате и уже одной ногой находится в Чемпионшипе.

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