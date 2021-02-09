«Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»: прогноз на матч Кубка Англии (10.02.2021)

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сегодня, 12:43

«Шеффилд Юнайтед» и «Бристоль Сити» сыграют в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Шеффилд Юнайтед». Поставить на победу хозяев БК Мелбет предлагает с коэффициентом 1.79. Шансы «Бристоль Сити» одержать гостевую победу в основное время оцениваются в 5.00, а ничья идет с котировкой 3.80.

По мнению букмекеров, этот матч не будет результативным. Заиграть ставку на ТМ(2,5) можно с коэффициентом 1.78, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

На стадии 1/16 финала Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» победил дома «Плимут» (2:1). После этого «клинки» провели четыре матча в чемпионате, в которых им удалось набрать шесть очков.

В этой серии «Шеффилд» сенсационно обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед» (2:1), а также нанес поражение прямому конкуренту в борьбе за выживание «Вест Бромвичу» (2:1). Проигрышными для команды оказались поединки с «Манчестер Сити» (0:1) и «Челси» (1:2).

«Бристоль Сити» пробился в 1/8 финала кубковых соревнований за счет победы над «Миллуоллом» (3:1). Затем команда одержала победу в Чемпионшипе, обыграв дома «Хаддерсфилд» (2:1).

Эту успешную серию сменила череда неудач, в которой «Бристоль Сити» потерпел три поражения кряду. В чемпионате команда поочередно уступила «Дерби Каунти» (0:1), «Брентфорду» (2:3) и «Кардиффу» (0:2).

Информация для ставок

• В четырех из пяти прошлых очных встреч команды обменивались забитыми голами

• «Шеффилд Юнайтед» забивал и пропускал голы в четырех последних матчах на своем поле

• «Бристоль Сити» проиграл четыре из пяти прошлых выездных поединков

Прогноз

«Шеффилд Юнайтед» сейчас больше сконцентрирован на том, чтобы покинуть зону вылета в АПЛ . Тренерский штаб хозяев наверняка использует ротацию в предстоящей игре.

При таком раскладе у «Бристоль Сити» должны появиться шансы на голы. Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05 в букмекерской конторе Мелбет.