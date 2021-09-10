«Шемрок Роверс» — «Уотерфорд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (10.09.2021)

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сегодня, 19:43

«Шемрок Роверс» сыграет против «Уотерфорд Юнайтед» в рамках 27-го тура чемпионата Ирландии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Шемрок Роверс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.32. Ничейный исход оценивается коэффициентом 5.00. Также можно сделать ставку на победу «Уотерфорда» по коэффициенту 10.50.

Форма команд

«Шемрок Роверс» в этом сезоне расположился на первом месте в турнирной таблице. Команда очень хочет выиграть чемпионат, у нее в активе 50 баллов. «Шемрок» опережает «Атлетик», который идет на втором месте, только за счет разницы забитых и пропущенных. У команд одинаковое количество баллов. В нынешнем сезоне клуб забил 40 голов и пропустил 20 мячей. «Шемрок» 15 раз выиграл, пять раз играл вничью и проиграл в четырех играх.

«Уотерфорд» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 29 баллов. Команда выиграла девять поединков, дважды играла вничью и проиграла в 15 играх. У клуба в активе 24 забитых и 44 пропущенных. В последних матчах «Уотерфорд» играет неплохо, клуб делает все возможное, чтобы как можно дальше отойти от зоны вылета. До подвала турнирной таблицы всего один балл. Потеря очков «Уотерфорда» может опустить команду на самое дно.

Информация для ставок

«Уотерфорд» не проигрывает три поединка кряду

«Шемрок Роверс» проиграл четыре поединка кряду

«Уотерфорд» забил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Несмотря на то, что «Шемрок Роверс» является лидером чемпионата, команда сейчас находится в плохой форме и может проиграть. «Уотерфорд» выглядит гораздо лучше. Стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Уотерфорда» по коэффициенту 3.40.