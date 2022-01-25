«Мазервелл»  – «Хиберниан». Прогноз на матч шотландской Премьер-лиги (26.01.2022)

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вчера, 10:37

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче не отдают предпочтение одной из команд. На победу «Мазервелла» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 3.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.2. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.67. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Мазервелл» провел в национальном чемпионате 21 игру и, имея в активе 31 балл, занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда в последнем туре уступила на выезде «Росс Каунти» (1:3), а затем сыграла в 1/16 финала кубка страны, где на последнем минуте дополнительного времени вырвала победу у «Мортона» (2:1).

«Хиберниан» также принял участие в розыгрыше кубка Шотландии и на своем поле в дополнительно время обыграл «Коув Рейнджерс» (1:0) забив гол на 112 минуте встречи. В чемпионате коллектив побывал в гостях у «Селтика» и без шансов уступил со счетом (0:2).

Информация для ставок

«Мазервелл» выиграл пять матчей подряд (с учетом дополнительного времени)

«Хиберниан» выиграл один из четырех последних выездных поединков

Минувшая очная встреча завершилась вничью (1:1)

Три из четырех последних игр с участием «Хиберниана» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает очень боевая игра с равными шансами на успех для обеих команд. Проигрывать в этом матче нельзя никому, а потому мы увидим борьбу и много единоборств на каждом участке поля. Очень сложно сказать, кто здесь окажется сильнее, поэтому предлагаем поставить на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.3.