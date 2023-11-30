«Штурм» — «Ракув». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

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сегодня, 12:30

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Ракува», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.92 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Штурм» набрал всего четыре очка за четыре тура и находится не в лучшем положении в своей группе. Сейчас клуб из Австрии занимает третье место и опережает на три очка нынешнего соперника. Команда еще имеет шансы побороться за второе место, однако гарантирует себе место в Лиге Конференций, если не проиграет в этой встрече. В прошлом матче «Штурм» обыграл на своем поле «Аустрию» Люстенау (2:0), а ранее одолел и «Аустрию» Клагенфурт (3:0).

«Ракув» находится не в лучшей форме и также теряет очки в чемпионате Польши. Команда не может найти свою игру, и даже третье место в группе выглядит очень сложно для футболистов. Тем не менее, в случае победы, гости смогут сравняться с прямым конкурентом, и все будет решаться в заключительном туре. Два последних матча «Ракува» в чемпионате завершились ничьими с «Краковией» и «Погонь» Щецин с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

Три последних матча «Ракува» завершились исходом «обе забьют»

«Штурм» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Австрийский клуб забивал в девяти из десяти последних домашних поединках

Прогноз

«Штурм» выглядит солиднее и увереннее своего польского соперника и наверняка сможет набрать в этой встрече три важных балла. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.