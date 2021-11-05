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«Штутгарт» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (06.11.2021)

05 ноября 2021, 18:28

В 11-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет один из аутсайдеров Бундеслиги «Арминия». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Штутгарт
Арминия
0 : 1
завершен
06 ноября 2021, 17:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.993.544.21
Фонбет 1.95 3.50 4.00
Мелбет 1.95 3.60 4.44
1XBET 2.00 3.82 3.92
BetBoom 1.93 3.51 4.16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.91. Ничейный результат котируется в 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.3.

ТБ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.8. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 за 2.08. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Арминия» набрала только пять очков, что является катастрофическим результатом для команды. Клуб идет на предпоследнем месте. «Арминия» проиграла четыре последних матча из пяти, в двух прошлых турах уступила «Майнцу» (1:2) и «Боруссии» Д (1:3).

«Штутгарт» в прошлом туре прервал свою серию без поражений и остался на 13-м месте. Клуб не показывает стабильной игры, и одной причиной этому является большое количество травмированных игроков. В прошлой игре чемпионата Германии «Штутгарт» на выезде уступил «Аугсбургу» (1:4), а неделей ранее коллектив разошелся миром с «Унионом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» не может победить в пяти матчах подряд, а «Арминия» не выигрывает уже 11 матчей подряд
  • «Штутгарт» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле
  • Четыре из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Клубы не радуют болельщиков своими результатами и в предстоящем поединке у них есть шанс немного реабилитироваться, одержав важную победу. Предполагаем, что «Штутгарт» окажется немного сильнее и наберет три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.37 2.00 1.91 1.60 2.52
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 2.06 1.89
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Все комментарии
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3uu6w5pg4yep
05 ноября в 18:30
Футбольный клуб Штутгарт одержит победу.
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