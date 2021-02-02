«Штутгарт» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч Кубка Германии (03.02.2021)

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сегодня, 18:53

Стадион «Мерседес –Бенц Арена» в рамках очередного этапа Кубка Германии будет принимать 3 февраля родной «Штутгарт» и гостей из Менхенгладбаха. Букмекеры БК Фонбет выставили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры все же склонны к победе и проходу дальше именно гостей. Букмекеры считают более опасными в этом поединке именно «гладбахцев», а не «швабов». Они советуют ставить на победу гостей: 2.70 против 2.45 на победу хозяев. Крайне маловероятна ситуация, что основное время завершится вничью – 3.65.

Форма команд

«Боруссия» (М) уверенно чувствует себя на седьмой позиции в чемпионате Германии. У «Штутгарта» ситуация немного хуже: 25 пунктов и 10-е место. Статистика игр у «Боруссии» выглядит куда серьезнее, чем у «Штутгарта»: 8 побед, 8 ничьих и 3 поражения в противовес соперникам, у которых 7 ничьих и одинаковое число поражений и побед – по 6.

Информация для ставок

В нынешнем столетии стадию 1/8 финала «Штутгарт» преодолевал 6 раз, у команды из Менхенгладбаха в XXI веке достижением в Кубке Германии можно назвать 4-кратный выход в полуфинал турнира в разные сезоны.

«Штутгарт» выиграл в основное время в 7 из 10 последних домашних матчей в Кубке Германии.

«Боруссия» (М) выиграла 11 из 12 последних выездных матчей в основное время в Кубке Германии.

Прогноз

Весьма вероятна ситуация, что на «Мерседес-Бенц Арене» будет атакующий футбол. Обе команды сумеют отличиться. Мы предлагаем ставку на «обе команды забьют» с котировкой 1,48.

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