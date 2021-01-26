«СКМ Аргешул» — «Стяуа». Прогноз на матч чемпионата Румынии (26.01.2021)

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26 января 2021, 12:41

В 19-м туре чемпионата Румынии «Стяуа» приедет в гости к одному из середняков нынешнего сезона «СКМ Аргешул». Предлагаем прогнозы и обзоры ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 26 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.38. В случае победы «СКМ Аргешул» зайдет коэффициент 9.30. Ничью можно выбрать за 4.50.

Также в линии букмекеры предлагают 1.81 за ТБ 2,5 и ТМ 4 за 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

Самый популярный и известный клуб Румынии «Стяуа» в этом сезоне решительно нацелен на чемпионство. Команда является лидером турнирной таблицы и очень редко проигрывает на протяжении всего чемпионата. Из последних результатов стоит выделить победу над «Волунтари» (2:1) и «Астрой» (3:0). Но между этими результатами еще была зафиксирована ничья в выездном матче с «Вииторулом» (2:2).

«СКМ Аргешул» на данный момент занимает 12-е место из 16-ти. Похоже, что коллектив нашел свою игру, ведь последние результаты довольно приемлемы. Команда сыграла вничью с «Газ-Метан» (0:0) и одолела «Ботошани» (1:0), а также оказалась сильнее «УТА Арад» (2:1). Такие итоги положительно влияют на команду, коллектив находится в прекрасном настроении.

Информация для ставок

«СКМ Аргешул» не проигрывает уже пять матчей подряд

«Стяуа» потерпел всего два поражения в последних пятнадцати встречах

Четыре из шести личных встреч команд заканчивались победой «Стяуа»

В трех из четырех последних домашних матчах «СКМ Аргешул» был зафиксирован исход ТМ 2,5

Прогноз

Хозяева проводят отличный промежуток в чемпионате и не намерены прерывать свою серию без поражений. В свою очередь «Стяуа» приедет только за победой и с первых минут начнет свое давление на поле.

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» с коэффициентом 2.03. Матч обещает быть очень интересным и интригующим.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вииторул» — «Сепси».