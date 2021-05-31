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Словакия – Болгария: прогноз на товарищеский матч (01.06.21)

вчера, 15:14

Сборные Словакии и Болгарии первого июня проведут товарищеский матч. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.664.88
Лига Ставок 1.78 3.65 4.90
Фонбет 1.75 3.65 4.80
Мелбет 1.78 3.54 4.74
1XBET 1.78 3.54 4.74
BetBoom 1.76 3.60 4.60

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение Словакии в этой встрече. Поставить на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.92, ничья – 3.48, а гостевая победа Болгарии доступна по котировке 4.06.

Что касается результативности матча, то здесь симпатии аналитиков БК на стороне низового формата. Ставки на ТМ(2,5) голов идут за 1.74, ТБ(2,5) – 2.18.

Форма команд

Словакия в марте провела три матча квалификации к ЧМ-2022. По итогам этих поединков команда занесла себе в актив пять очков. Стартовали словаки с «сухой» ничьи против команды Кипра (0:0), а затем не смогли обыграть дома команду Мальты (2:2).

Болгария провалилась в стартовых турах отбора к ЧМ. В первой игре команда без шансов уступила дома Швейцарии (1:3), а затем не смогла набрать очки в противостоянии с Италией (0:2). Также Болгария разделила очки в гостях с Северной Ирландией (0:0).

С 1999 года соперники сыграли три очных встречи – все товарищеские. В первом матче сильней была Болгария (2:0), а затем Словакия дважды обыгрывала соперника на своем поле – 2:0 и 3:1.

Информация для ставок

• Словакия не проигрывала в 3 прошлых матчах на своем поле – две победы и одна ничья
• Болгария не побеждала в 11 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах – шесть поражений и пять ничьих
• В 2 из 3 очных противостояний соперников выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Искрометной и результативной игрой в атаке Словакия и Болгария похвастаться не могут. Словаки надежно обороняются в домашних играх, а болгары много не забивают в гостях. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов за 1.74.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.68 1.65 2.25
Лига Ставок 2.18 1.67 1.64 2.22
Мелбет 1.69 2.27
1XBET 1.69 2.27
BetBoom 2.20 1.61 1.63 2.16 1.31 3.20
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