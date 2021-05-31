Словакия – Болгария: прогноз на товарищеский матч (01.06.21)

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вчера, 15:14

Сборные Словакии и Болгарии первого июня проведут товарищеский матч. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение Словакии в этой встрече. Поставить на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.92, ничья – 3.48, а гостевая победа Болгарии доступна по котировке 4.06.

Что касается результативности матча, то здесь симпатии аналитиков БК на стороне низового формата. Ставки на ТМ(2,5) голов идут за 1.74, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

Словакия в марте провела три матча квалификации к ЧМ -2022. По итогам этих поединков команда занесла себе в актив пять очков. Стартовали словаки с «сухой» ничьи против команды Кипра (0:0), а затем не смогли обыграть дома команду Мальты (2:2).

Болгария провалилась в стартовых турах отбора к ЧМ . В первой игре команда без шансов уступила дома Швейцарии (1:3), а затем не смогла набрать очки в противостоянии с Италией (0:2). Также Болгария разделила очки в гостях с Северной Ирландией (0:0).

С 1999 года соперники сыграли три очных встречи – все товарищеские. В первом матче сильней была Болгария (2:0), а затем Словакия дважды обыгрывала соперника на своем поле – 2:0 и 3:1.

Информация для ставок

• Словакия не проигрывала в 3 прошлых матчах на своем поле – две победы и одна ничья

• Болгария не побеждала в 11 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах – шесть поражений и пять ничьих

• В 2 из 3 очных противостояний соперников выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Искрометной и результативной игрой в атаке Словакия и Болгария похвастаться не могут. Словаки надежно обороняются в домашних играх, а болгары много не забивают в гостях. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов за 1.74.