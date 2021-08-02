«Спарта» — «Монако». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2021)

3 августа «Спарта» из Праги попробует дать бой «Монако». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Монако». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.70 и на победу «Спарты» за 5.15.
Форма команд
«Спарта» в этом сезоне выглядит очень даже неплохо. Клуб показывает хороший футбол с обилием забитых мячей в каждом поединке. В последних матчах «Спарта» выглядела очень хорошо и была неудержима, команда регулярно забивает больше двух мячей за игру, при этом не так часто пропускает. В товарищеских матчах «Спарта» лишь раз проиграла своему сопернику, в остальном клуб был в боевом настроении и сносил все команды на своем пути.
«Монако» в прошлом сезоне проявил себя с очень хорошей стороны. Клуб смог пробиться в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Александр Головин и компания играют в зрелищный футбол, который, как правило, часто бывает результативным. Это значит, что стоит ожидать как минимум 2-3 забитых мячей в каждом поединке с участием «Монако». Французский клуб находится в неплохой форме, сейчас команда на ходу и имеет шансы пройти «Спарту» в этом противостоянии.
Информация для ставок
- «Монако» проиграл всего один матч из последних пяти
- «Спарта» не проигрывает три поединка кряду
- «Монако» забил девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.
Ранее стало известно, с кем может встретиться победитель этой пары в следующем раунде квалификации.