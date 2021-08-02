«Спарта» — «Монако». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2021)

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вчера, 23:44

3 августа «Спарта» из Праги попробует дать бой «Монако». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Монако». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.70 и на победу «Спарты» за 5.15.

Форма команд

«Спарта» в этом сезоне выглядит очень даже неплохо. Клуб показывает хороший футбол с обилием забитых мячей в каждом поединке. В последних матчах «Спарта» выглядела очень хорошо и была неудержима, команда регулярно забивает больше двух мячей за игру, при этом не так часто пропускает. В товарищеских матчах «Спарта» лишь раз проиграла своему сопернику, в остальном клуб был в боевом настроении и сносил все команды на своем пути.

«Монако» в прошлом сезоне проявил себя с очень хорошей стороны. Клуб смог пробиться в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Александр Головин и компания играют в зрелищный футбол, который, как правило, часто бывает результативным. Это значит, что стоит ожидать как минимум 2-3 забитых мячей в каждом поединке с участием «Монако». Французский клуб находится в неплохой форме, сейчас команда на ходу и имеет шансы пройти «Спарту» в этом противостоянии.

Информация для ставок

«Монако» проиграл всего один матч из последних пяти

«Спарта» не проигрывает три поединка кряду

«Монако» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.

Ранее стало известно, с кем может встретиться победитель этой пары в следующем раунде квалификации.