«Спартак» — «Бенфика». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (04.08.2021)

1627940479

сегодня, 00:41

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Московский «Спартак» примет на своем поле «Бенфику». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бенфика». Команда играет в гостях, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.31. Победа «Спартака» оценивается в 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.96. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.

Форма команд

«Спартак» уже несколько лет пытается безуспешно попасть в групповой этап Лиги чемпионов, в квалификации коллектив очень часто не может преодолеть своего соперника. Команда набрала три очка в двух матчах нового сезона РПЛ , что не может радовать руководство и болельщиков. Преимущество команды в главном тренере, который знает, как играет «Бенфика», и может дать правильные рекомендации и наставления. Последние два матча «народной» команды закончились победой над «Крыльями Советов» (1:0) и минимальным поражением от «Рубина» (0:1).

«Бенфика» за последние годы сделала несколько очень серьезных покупок, которые должны дать результат и принести команде право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов, что частично компенсирует им финансовые затраты. Команда является фаворитом в матче с российским клубом, однако не имеет права недооценивать соперника. В прошлой игре «Бенфика» сыграла вничью с «Марселем» (1:1), а ранее обыграла «Лилль» (1:0) в товарищеском матче.

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Спартака» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Бенфика» проиграла всего один матч из десяти последних (включая товарищеские поединки)

Команды обменялись домашними победами в прошлых двух личных встречах

Девять из одиннадцати матчей «Спартака» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды настроены на борьбу за выход в финал квалификации Лиги чемпионов. Предположим, что немного сильнее в первом матче этого противостояния окажется команда из Португалии. Сделать ставку на победу «Бенфики» по коэффициенту 2.31 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее стало известно, с кем может встретиться победитель этой пары в следующем раунде квалификации.