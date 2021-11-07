«Спартак» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 11:45

Интересную встречу двух интересных команд подарит 14-й тур РПЛ , где московский «Спартак» принимает на своем поле «Локомотив». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Локомотива» оценивается по коэффициенту 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.97. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.89. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.76.

Форма команд

«Спартак» в последнем месяце стал играть гораздо зрелищнее, но не всегда добывает результат. Несколько дней назад команда увезла ничью с «Лестером» (1:1) в Лиге Европы и все еще оставляет за собой шансы на выход в плей-офф. В чемпионате России «народная» команда идет только на девятом месте и не может выиграть три матча подряд. Это очень удручает болельщиков, которые привыкли видеть команду вверху, а не в середине турнирной таблицы. Последние две встречи «Спартака» в РПЛ завершились ничьей с «Ростовом» (1:1) и безжалостным разгромом от «Зенита» (1:7).

«Локомотив» понемногу набирает обороты и разбирается в установках нового наставника, пытаясь набирать очки в каждом матче. Сейчас «железнодорожники» идут на втором месте и ставят перед собой самые высокие цели, отставая от «Зенита» на пять баллов в турнирной таблице. В прошлом матче РПЛ «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» (2:1), а ранее одолел «Сочи» (2:1). Также несколько дней назад команда разошлась миром в Стамбуле с «Галатасараем» (1:1).

Информация для ставок

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Пять последних поединков «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

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Прогноз