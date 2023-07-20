«Спартак» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (23.07.2023)

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вчера, 09:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Оренбурга» оценивается за 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

Московский «Спартак» подписал очень много талантливых игроков и рассчитывает побороться в этом году за чемпионство под руководством Абаскаля. Для этого коллективу необходимо хорошо начать сезон и разумеется, добиться победы в первом туре над менее звездным соперником. Два последних товарищеских поединка «Спартака» завершились победой над «Нефтчи» (2:0) и поражением от «Акрон» Тольятти (0:2).

«Оренбург» в прошлом сезоне РПЛ занял седьмое место, что стало одним из лучших результатов клуба в истории. Тем не менее, сейчас коллективу придется заново добывать очки и держаться минимум в середине турнирной таблицы, чтобы чувствовать себя уверенно. В поединке со «Спартаком» у гостей определенно будут шансы, но играть они будут наверняка вторым номером. В прошлой товарищеской встрече «Оренбург» сыграл вничью с «Габалой» (1:1), а ранее разгромил «Суклею» (6:1).

Информация для ставок

«Спартак» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Оренбурга» завершились ничьей

«Оренбург» выиграл три из пяти последних встреч со «Спартаком»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Оренбург» является очень неудобным соперником для «народной команды», поэтому брать победу московского клуба слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.