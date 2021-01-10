«Стандард» — «Ваасланд-Беверен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.01.2021)

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10 января 2021, 14:23

«Стандард» не может похвастаться особыми успехами в этом сезоне. Увидим ли мы интригу в этом поединке?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту встречу. Победа «Стандарда» находится на отметке 1,50, ничья доступна за 4,40, а триумф команды гостей можно взять за 6,40. Тотал в этой игре установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,84, а меньше — за 2,07.

Форма команд

«Стандард» проиграл четыре последних поединка. Это привело к тому, что команда опустилась на 11-ю позицию в турнирной таблице. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Синт-Трейдена» (1:2). Отставание от зоны Топ-4 составляет семь очков. Крайне важно уже в ближайших поединках включаться, иначе спасти этот сезон может и не получиться.

«Ваасланд-Беверен» идет на 16-й позиции в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет один зачетный пункт. Правда, стоит сказать о том, что у ближайшего преследователя на один матч меньше.

«Ваасланд-Беверен» не может победить уже три встречи кряду. Правда, в прошлом туре удалось прервать свою серию из проигрышей, сыграв вничью с «Генком» (1:1)

Информация для ставок

· «Стандард» выиграл три из 10 последних домашних матчей

· «Ваасланд-Беверен» победил в трех из 10 последних выездных матчей

· «Стандард» был сильнее в трех последних играх команд между собой на домашней арене

Прогноз

Мы считаем, что «Стандард» является фаворитом предстоящего поединка, так как у гостей большое количество травмированных игроков. Не удастся им сдержать атакующую мощь своего оппонента. Ожидаем, что в этой игре мы все-таки сумеем обойтись без сюрпризов и «Стандард» наберет три очка. Сыграть их победу можно за 1,50 в букмекерской конторе Бетсити.