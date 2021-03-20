«Сток Сити» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

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вчера, 10:11

«Сток Сити» сыграет против «Дерби Каунти» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Сток Сити» по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на ничейный исход за 3.15 и на победу «Дерби» за 3.45.

Форма команд

«Сток Сити» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 12 поединков, 13 раз сыграл вничью и проиграл в 12 матчах. В последних поединках у «Стока» никак не получается выиграть несколько матчей кряду, клуб может сыграть вничью, а в следующей игре проиграть. Поединок против «Дерби» выглядит как отличная возможность набрать три балла, так как «Каунти» не в лучшей форме.

«Дерби Каунти» прославился в этом сезоне благодаря новости об изменениях на тренерском мостике. Клуб возглавил экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Тренерский дебют Уэйна пока не оправдывает надежд, его «Дерби» находится на 19-й строчке в таблице. Команда выиграла десять поединков, столько же раз сыграла вничью и проиграла 17 матчей. В нынешнем сезоне у «Дерби» очень плохи дела с обороной, клуб практически в каждом матче пропускает 1-2 мяча.

Информация для ставок

«Сток Сити» проиграл три матча из последних пяти

«Дерби» не может победить в Чемпионшипе вот уже шесть матчей кряду

«Сток Сити» пропустил семь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют и «Дерби» не проиграет по коэффициенту 2.85. Также стоит уделить внимание ставке на первый гол в этом матче с 1-й по 15-ю минуту по коэффициенту 3.35.

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