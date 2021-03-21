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«Страсбур» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

21 марта 2021, 10:55

В 30-м туре чемпионата Франции «Страсбур» и «Ланс» проведут очную встречу. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 21 марта.

Франция. Лига 1 2020/2021
Страсбур
Ланс
1 : 2
завершен
21 марта 2021, 15:00
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Страсбура» в этом матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.81. Гостевая победа «Ланса» оценивается в 2.69, а ничья идет с котировкой 3.46.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на низовой исход этой встречи. Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.81, больше – 2.10.

Форма команд

Серия успешных матчей позволила «Страсбуру» подняться на 15-е место в турнирной таблице и отдалиться от зоны прямого вылета на семь очков. В феврале команда отметилась победными матчами с «Метцем» (2:1) и «Монако» (1:0), а также ничейными противостояниями с «Лиллем» (1:1) и «Анже» (0:0).

По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «Страсбур» одержал девять побед и шесть раз сыграл вничью. Шесть из 14 поражений в чемпионате команда потерпела на своем поле.

«Ланс» на данном отрезке сезона разделяет пятую строчку с «Марселем», уступая прямому конкуренту по дополнительным показателям. «Красно-желтые» идут на серии из восьми матчей без поражений в Лиге 1 (три победы и четыре ничьих). В последнем туре команда разделила очки в домашней игре с «Метцем» (2:2), а перед этим неожиданно уступила «Ред Стар 93» и покинула текущий розыгрыш Кубка Франции.

В 15 гостевых поединках чемпионата «Ланс» одержал семь побед и потерпел четыре поражения.

Информация для ставок

  • «Страсбур» не проигрывал в пяти прошлых домашних матчах против «Ланса»
  • «Ланс» пропускал минимум два гола в трех прошлых гостевых матчах Лиги 1
  • В 4 прошлых матчах «Ланса» в чемпионате прошла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

На данный момент участники этого матча решают разные задачи. «Страсбур» пытается отдалиться от зоны вылета, а «Ланс» претендует на зону еврокубков. Необходимость набирать очки обязует команды играть с акцентом на атаку.

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.91.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Монпелье» — «Бордо».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.63 1.75 2.18
Лига Ставок 2.17 1.70 1.63 2.29
Мелбет 1.70 2.29
Pin-Up.ru 2.37 1.61 1.74 2.15 1.39 3.10
BetBoom 2.19 1.69 1.64 2.28 1.33 3.34
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