«Страсбур» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

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21 марта 2021, 10:55

В 30-м туре чемпионата Франции «Страсбур» и «Ланс» проведут очную встречу. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 21 марта.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Страсбура» в этом матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.81. Гостевая победа «Ланса» оценивается в 2.69, а ничья идет с котировкой 3.46.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на низовой исход этой встречи. Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.81, больше – 2.10.

Форма команд

Серия успешных матчей позволила «Страсбуру» подняться на 15-е место в турнирной таблице и отдалиться от зоны прямого вылета на семь очков. В феврале команда отметилась победными матчами с «Метцем» (2:1) и «Монако» (1:0), а также ничейными противостояниями с «Лиллем» (1:1) и «Анже» (0:0).

По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «Страсбур» одержал девять побед и шесть раз сыграл вничью. Шесть из 14 поражений в чемпионате команда потерпела на своем поле.

«Ланс» на данном отрезке сезона разделяет пятую строчку с «Марселем», уступая прямому конкуренту по дополнительным показателям. «Красно-желтые» идут на серии из восьми матчей без поражений в Лиге 1 (три победы и четыре ничьих). В последнем туре команда разделила очки в домашней игре с «Метцем» (2:2), а перед этим неожиданно уступила «Ред Стар 93» и покинула текущий розыгрыш Кубка Франции.

В 15 гостевых поединках чемпионата «Ланс» одержал семь побед и потерпел четыре поражения.

Информация для ставок

«Страсбур» не проигрывал в пяти прошлых домашних матчах против «Ланса»

«Ланс» пропускал минимум два гола в трех прошлых гостевых матчах Лиги 1

В 4 прошлых матчах «Ланса» в чемпионате прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

На данный момент участники этого матча решают разные задачи. «Страсбур» пытается отдалиться от зоны вылета, а «Ланс» претендует на зону еврокубков. Необходимость набирать очки обязует команды играть с акцентом на атаку.

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.91.

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