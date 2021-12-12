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«Страсбур» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (12.12.2021)

сегодня, 16:09

В очередном туре чемпионата Франции очную встречу на стадионе «Мено» проведут «Страсбур» и «Марсель». Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 12 декабря 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.452.97
Фонбет 2.50 3.25 2.90
BetBoom 2.60 3.38 2.83

Ставки букмекеров

Букмекеры не определяют фаворита в этом противостоянии, отдавая лишь минимальное предпочтение хозяевам поля. Компания Мелбет принимает ставки на победу «Страсбура» по коэффициенту 2.45, ничья доступна за 3.54, а победа «Марселя» идет по котировке 2.80.

В линии голов букмекер предложил такие исходы: ТМ(2,5) мячей отмечен по коэффициенту 1,98, ТБ(2,5) – 1.90.

Форма команд

Серия успешных матчей позволила «Страсбуру» взобраться на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда последовательно одержала крупные победы над «Бордо» (5:2) и «Ниццей» (3:0), тем самым продлив серию без поражений в чемпионате до шести туров – три победы и три ничьи.

У «Марселя» сейчас актуальное третье место в общем зачете. Южане набрали 29 баллов, отставая от второй позиции на два зачетных пункта. При этом команда провалилась в предыдущем туре чемпионата, проиграв на домашней арене «Бресту» (1:2).

При этом, до этого «Марсель» смог победить «Труа» (1:0) и «Нант» (1:0), а в Лиге Европы команда одолела на домашней арене «Локомотив», но пришла к финишу на третьем месте группы, отправившись в Лигу конференций.

Информация для ставок

  • В 5 прошлых гостевых матчах «Марселя» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Марсель» не проигрывал в 13 последних матчах против «Страсбура»
  • В 5 из последних 6 встреч соперников на поле «Страсбура» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

«Марсель» последние игры чемпионата проводил в прагматичном формате. Кроме того, низовой исход регулярно фиксируется в очных встречах команд на поле «Страсбура». Поэтому, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.44 1.98 1.93 1.56 2.59
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