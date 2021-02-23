«Суонси» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.02.2021)

1614054743

сегодня, 07:32

В 32-м туре Чемпионшипа «Суонси» на домашней арене сыграет с «Ковентри Сити». В нашем анонсе вы найдете прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Суонси». Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.05. Шансы «Ковентри Сити» одержать победу БК Фонбет оценивает котировкой 3.96, а ничья доступна по отметке 3.38.

Согласно оценкам БК, этот матч с большей вероятностью завершится с низкой результативностью. Исход ТМ (2,5) можно сыграть с коэффициентом 1.63, ТБ (2,5) – 2.42.

Форма команд

«Суонси» ведет борьбу за повышение в классе, занимая четвертое место в турнирной таблице. Валлийский клуб в этом чемпионате одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и пять раз проиграл, набрав 56 очков. «Лебеди» отстают от второй позиции на один зачетный пункт, имея неплохие шансы побороться за прямую путевку в АПЛ . 20 февраля «Суонси» крупно уступил в гостях «Хаддерсфилду» (1:4). До этого команда одержала победы над «Ноттингем Форест» (1:0), «Норвичем» (2:0) и «Ротерхэмом» (3:1).

«Ковентри Сити» в этом сезоне решает более скромные задачи. Набрав 34 очка, команда обосновалась на 20-м месте в рейтинге, имея перевес над зоной вылета в пять очков. В прошлом туре лиги «Ковентри Сити» оформил восьмую победу в сезоне, сенсационно обыграв дома «Брентфрод» (2:0), идущий на второй строчке.

Впервые в этом чемпионате команды встретились в шестом туре. Матч на поле «Ковентри Сити» не определил победителя – ничья 1:1.

Информация для ставок

«Суонси» побеждал в шести из десяти прошлых матчей на своем поле

«Ковентри Сити» проиграл три из пяти последних выездных поединков

«Суонси» побеждал соперника в трех из пяти предыдущих очных встреч

Прогноз

Очень важный матч для хозяев, которые метят на вторую позицию в турнирной таблице. Чтобы одержать победу в предстоящей игре, «лебедям» нужно не повторить ошибок, которые допустил в прошлом туре «Брентфорд». Предлагаем сыграть ставку на нулевую фору «Суонси» с коэффициентом 1.45 в букмекерской конторе Фонбет.