«Суонси» — «Норвич». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (05.02.2021)

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вчера, 23:14

«Суонси» и «Норвич» 5 февраля проведут очную встречу в рамках 28-го тура английского Чемпионшипа. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии букмекеры не выделяют. Ставки на победу «Суонси» компания Бетсити принимает по коэффициенту 2.91, а выигрыш «Норвича» можно сыграть с котировкой 2.63. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.18.

Согласно линии, которую предложила БК, матч будет «низовым». Ставки на ТМ(2,5) можно разместить по котировке 1.79, ТБ (2,5) – 2.14.

Форма команд

В текущем чемпионате «Суонси» одержал 14 побед и восемь раз сыграл вничью. Эти результаты принесли команде 50 очков и текущее второе место в турнирной таблице. В прошлом туре Чемпионшипа «лебеди» добились выездной победы над «Ротерхэмом» (3:1), тем самым продлив серию без поражений до семи туров. Последний раз «Суонси» проигрывал 16 декабря, когда уступил в гостях «Дерби Каунти» (0:2).

«Норвич» лидирует в турнирной таблице лиги, имея 55 очков на счету. В двух прошлых играх чемпионата «канарейки» не побеждали. После ничейного матча с «Мидлсбро» последовал еще один ничейный поединок с «Миллуоллом» в гостях (0:0).

Первый раз в текущем сезоне соперники сошлись в 11-м туре. 7 ноября «Норвич» обыграл «Суонси» на домашней арене с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

В четырех прошлых матчах «Норвича» прошла ставка на ТМ(2,5)

«Норвич» выиграл три предыдущих очных матча у «Суонси»

В двух последних встречах команд сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

«Суонси» отстает от «Норвича» на пять баллов, но имеет игру в запасе. В этом матче команды должны сыграть предельно надежно в защите, ведь на кону стоят очки, набранные в противостоянии с прямым конкурентом.

Предлагаем взять ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.79 в букмекерской конторе Бетсити.

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