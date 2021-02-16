«Суонси» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (17.02.2021)

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сегодня, 00:39

В рамках 30-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Суонси» и «Ноттингем Форест». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 17 февраля 2021 года на стадионе «Либерти».

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят хозяевам. Поставить на победу «Суонси» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.08, а гостевая виктория «Ноттингем Форест» оценена в 3.90. Вероятность того, что команды сыграют вничью, оценивается котировкой 3.34.

Согласно линии БК, команды покажут не слишком результативную игру. Исход с тоталом меньше 2,5 мячей можно взять за 1.61, больше – 2.46.

Форма команд

«Суонси» в текущем чемпионате ведет борьбу за возвращение в АПЛ . На данный момент команда занимает третье место в рейтинге, набрав 53 очка. От второй позиции «лебеди» отстают на четыре очка, но имеют две игры в запасе.

В прошлом туре Чемпионшипа «Суонси» победил дома действующего лидера лиги «Норвич» со счетом 2:0. До этого команда разобралась в гостях с «Ротерхэмом» (3:1).

«Ноттингем Форест» в этом году не претендует на высокие задачи. Сейчас «лесники» занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В четырех прошлых турах чемпионата команда отлично себя проявила, набрав восемь зачетных пунктов.

Помимо ничейных матчей с «Барнсли» (0:0) и «Борнмутом» (0:0), «Ноттингем» отметился победами в гостевых противостояниях с «Ковентри Сити» (2:1) и «Уикомб Уондерерс» (3:0).

В проходящем сезоне соперники встречались уже дважды. В чемпионате «Суонси» обыграл «Ноттингем Форест» в гостях (1:0), а 23 января «лебеди» разгромили оппонента в кубковом поединке (5:1).

Информация для ставок

«Суонси» выиграл три из пяти прошлых матчей против «Ноттингема» на своем поле

В 14 домашних играх чемпионата «Суонси» одержал восемь побед

«Ноттингем Форест» проиграл семь из 14 выездных матчей в Лиге

Прогноз

Букмекеры выставили на победу «Суонси» выгодный коэффициент 2.08, чем, по нашему мнению, нужно пользоваться. «Лебеди» уже дважды побеждали «Ноттингем Форест» в этой кампании, а учитывая амбиции и позиции хозяев в турнирной таблице, оформить третью викторию над удобным соперником им вполне по силам.

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