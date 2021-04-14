«Суонси» — «Уикомб Уондерерс». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

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вчера, 23:22

«Суонси» примет на своем поле «Уикомб Уондерерс». Этот поединок состоится в рамках 42-го тура Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Суонси». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.50. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.85. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.13.

Форма команд

«Суонси» в этом сезоне очень хорош. Клуб набрал 75 баллов и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды 22 победы, девять ничьих и десять поражений. Команда забила 50 голов и пропустила 31 мяч. В последних играх у «Суонси» были проблемы, команда никак не могла победить, но сейчас клуб смог взять себя в руки. Поединок против «Уикомба» может стать отличной возможностью увеличить свою победную серию.

«Уикомб» замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа с 33 баллами в активе. Сейчас не верится в то, что этот клуб сможет сохранить место во втором по силе дивизионе Англии. Команда выиграла восемь поединков, девять раз играла вничью и проиграла 24 матча. У клуба 30 забитых и 64 пропущенных мячей. В последних играх «Уикомб» был неплох, но вновь начал терять очки. В поединке против «Суонси» у этого клуба практически нет никаких шансов.

Информация для ставок

● «Уикомб» проиграл два матча из последних пяти

● «Суонси» выиграл два матча из последних пяти

● У «Суонси» пять забитых мячей за последние пять игр

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на то, что победит «Уикомб» или будет ничья по 2.60.

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