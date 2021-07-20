«Термалика» — «Сталь Мелец». Прогноз на матч чемпионата Польши (23.07.2021)

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вчера, 21:27

«Термалика» играет против «Сталь Мелец» в рамках первого тура чемпионата Польши по футболу. Первенство возвращается и представляет сразу несколько удивительных поединков, которые нельзя обходить стороной. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры не смогли определиться с фаворитом матча, на победу «Термалики» и «Сталь Мелец» можно поставить по одному коэффициенту — 2.70. Ничейный исход оценивают по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Термалика» принимала участие в товарищеских поединках. Команда старалась не упасть в грязь лицом, но попытка провалилась. Клуб выиграл только в одном матче. Это была громкая победа со счетом 4:0, команда обыграла «Краковию». Также клуб проиграл «Хапоэлю» из Израиля со счетом 2:3. Нельзя сказать, что «Термалика» была ужасна в прошлом сезоне, клуб играл средне. Команда в этом сезоне попытается показать все, на что способна, а лучший способ заявить о себе — обыграть оппонента в первом туре.

«Сталь Мелец» также активно принимал участие в товарищеских поединках. Однако у этого клуба ситуация значительно лучше. Команда обыграла «Вилку» со счетом 4:1,«Жешув» (5:1) и «Пуща» (4:1). Были и поражения, клуб проиграл «Лодзю» со счетом 0:2, а также уступил «Висле» со счетом 2:3. Сейчас «Сталь» будет сражаться против клуба из своей лиги в первом туре, на плечах команды лежит большая ответственность, либо клуб выиграет первый поединок и заработает долгожданные три балла, либо проиграет и будет еще долго ждать своего шанса, так как дальше соперники будут еще сильнее.

Информация для ставок

«Сталь Мелец» выиграл пять матчей из последних десяти во всех турнирах

«Термалика» выиграла три поединка из последних десяти

«Сталь Мелец» не забивал только в трех матчах из последних десяти

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.65.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча Российской Премьер-Лиги.