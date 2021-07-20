«Термалика» — «Сталь Мелец». Прогноз на матч чемпионата Польши (23.07.2021)

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23 июля 2021, 19:00
пятница
«Термалика» играет против «Сталь Мелец» в рамках первого тура чемпионата Польши по футболу. Первенство возвращается и представляет сразу несколько удивительных поединков, которые нельзя обходить стороной. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
Ставки букмекеров
Букмекеры не смогли определиться с фаворитом матча, на победу «Термалики» и «Сталь Мелец» можно поставить по одному коэффициенту — 2.70. Ничейный исход оценивают по коэффициенту 3.25.
Форма команд
«Термалика» принимала участие в товарищеских поединках. Команда старалась не упасть в грязь лицом, но попытка провалилась. Клуб выиграл только в одном матче. Это была громкая победа со счетом 4:0, команда обыграла «Краковию». Также клуб проиграл «Хапоэлю» из Израиля со счетом 2:3. Нельзя сказать, что «Термалика» была ужасна в прошлом сезоне, клуб играл средне. Команда в этом сезоне попытается показать все, на что способна, а лучший способ заявить о себе — обыграть оппонента в первом туре.
«Сталь Мелец» также активно принимал участие в товарищеских поединках. Однако у этого клуба ситуация значительно лучше. Команда обыграла «Вилку» со счетом 4:1,«Жешув» (5:1) и «Пуща» (4:1). Были и поражения, клуб проиграл «Лодзю» со счетом 0:2, а также уступил «Висле» со счетом 2:3. Сейчас «Сталь» будет сражаться против клуба из своей лиги в первом туре, на плечах команды лежит большая ответственность, либо клуб выиграет первый поединок и заработает долгожданные три балла, либо проиграет и будет еще долго ждать своего шанса, так как дальше соперники будут еще сильнее.
Информация для ставок
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«Сталь Мелец» выиграл пять матчей из последних десяти во всех турнирах
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«Термалика» выиграла три поединка из последних десяти
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«Сталь Мелец» не забивал только в трех матчах из последних десяти
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.65.
Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча Российской Премьер-Лиги.