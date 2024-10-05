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«Байер» — «Хольштайн». Прогноз на матч Бундеслиги (5.10.2024)

05 октября 2024, 13:04
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.1 в букмекерской конторе Пари. Те, кто верит в победу «Хольштайн» могут поставить за 30. Коэффициент на ничью составляет 11.

Германия. Бундеслига 2024/2025
Байер
Хольштайн
НичьяВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
2 : 2
завершен
05 октября 2024, 16:30
суббота
ПроигрышНичьяПроигрышПроигрышПроигрыш

Тотал больше 4 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.82, в то время как низовой исход оценивается по 1.98. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Байер» проиграл лишь один матч в Бундеслиге и имеет 10 набранных очков в своем активе. Команда отстает от лидера «Баварии» на три пункта, а футболисты очень хотят уйти на перерыв на международные поединки с победой. В домашней игре с аутсайдером «фармацевты» не должны иметь проблем, если сами их себе не создадут. Два последних матча «Байера» завершились ничьей в Бундеслиге с «Баварией» (1:1) и победой в Лиге чемпионов над «Миланом» (1:0).

«Хольштайн» практически не набирает очков и добился лишь одного ничейного результата в чемпионате Германии. Коллектив идет на дне турнирной таблицы и ничего хорошего в выездной игре с «Байером» гостям не светит. Два последних матча «Хольштайн» в чемпионате Германии завершились поражением от «Айнтрахта» (2:4) и ничьей с «Бохумом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Хольштайн» проиграл три из пяти выездных матча за последнее время
  • Клуб из Леверкузена проиграл лишь одну встречу из десяти последних на своем поле

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2.5) в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.7.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
05 октября в 13:37
3 мяча от фаворита в этом противостоянии - минимум, который я здесь вижу. Хольштайн пропускает пачками, играя в авантюрный футбол, который не приспособлен для высоких целей и сохранения жизни в Бундеслиги. Байер забивал 3 и больше куда более конкурентным командам, вроде Хоффенхайма, Гладбаха, Вольфсбурга в этом сезоне, так что Килю дома при шумной поддержке трибун воткнуть вполне способен. Разница в классе между командами и исполнительском мастерстве здесь просто поражает - дело вполне должно закончиться разгромом, а Байер в очередной раз имеет великолепный шанс пополнить свой лицевой счет множеством голов.
Гость
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