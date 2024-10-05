«Байер» — «Хольштайн». Прогноз на матч Бундеслиги (5.10.2024)

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05 октября 2024, 13:04

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.1 в букмекерской конторе Пари. Те, кто верит в победу «Хольштайн» могут поставить за 30. Коэффициент на ничью составляет 11.

Тотал больше 4 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.82, в то время как низовой исход оценивается по 1.98. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Байер» проиграл лишь один матч в Бундеслиге и имеет 10 набранных очков в своем активе. Команда отстает от лидера «Баварии» на три пункта, а футболисты очень хотят уйти на перерыв на международные поединки с победой. В домашней игре с аутсайдером «фармацевты» не должны иметь проблем, если сами их себе не создадут. Два последних матча «Байера» завершились ничьей в Бундеслиге с «Баварией» (1:1) и победой в Лиге чемпионов над «Миланом» (1:0).

«Хольштайн» практически не набирает очков и добился лишь одного ничейного результата в чемпионате Германии. Коллектив идет на дне турнирной таблицы и ничего хорошего в выездной игре с «Байером» гостям не светит. Два последних матча «Хольштайн» в чемпионате Германии завершились поражением от «Айнтрахта» (2:4) и ничьей с «Бохумом» (2:2).

Информация для ставок

«Байер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хольштайн» проиграл три из пяти выездных матча за последнее время

Клуб из Леверкузена проиграл лишь одну встречу из десяти последних на своем поле

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2.5) в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.7.