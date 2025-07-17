«Динамо» Москва — «Балтика». Прогноз на матч чемпионата России (18.07.2025)

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17 июля 2025, 15:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Балтики» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Динамо» Москва начинает сезон с новым тренером – Валерием Карпиным. В прошлом сезоне команда сумела забраться на пятое место, с 567 заработанными очками в 30 матчах. От первого места её отделяло 11 баллов. Два последних матча «Динамо» Москвы завершились ничьёй с «Ахматом» (1:1), и победой над «Локомотивом» (5:1).

«Балтика» прошлом сезоне играла в ФНЛ , где заняла первое место, с 69 заработанными очками, что на четыре больше, чем у второго места. Из-за этого команда прошла в РПЛ без стыковых матчей. Два последних матча «Балтики» завершились победой над «Зенитом» (2:1), и поражением от «Сочи» (1:2).

Информация для ставок

«Динамо» Москва не проигрывает на протяжении пяти встреч

«Балтика» выиграла четыре раз из десяти прошедших игр

Шесть из семи последних матчей «Динамо» Москвы завершились тоталом больше 2.5

Прогноз

Советуем сделать ставку на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.7.