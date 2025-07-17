«Динамо» Москва — «Балтика». Прогноз на матч чемпионата России (18.07.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Балтики» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
|
1 : 1
завершен
18 июля 2025, 20:30
пятница
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Динамо» Москва начинает сезон с новым тренером – Валерием Карпиным. В прошлом сезоне команда сумела забраться на пятое место, с 567 заработанными очками в 30 матчах. От первого места её отделяло 11 баллов. Два последних матча «Динамо» Москвы завершились ничьёй с «Ахматом» (1:1), и победой над «Локомотивом» (5:1).
«Балтика» прошлом сезоне играла в ФНЛ, где заняла первое место, с 69 заработанными очками, что на четыре больше, чем у второго места. Из-за этого команда прошла в РПЛ без стыковых матчей. Два последних матча «Балтики» завершились победой над «Зенитом» (2:1), и поражением от «Сочи» (1:2).
Информация для ставок
- «Динамо» Москва не проигрывает на протяжении пяти встреч
- «Балтика» выиграла четыре раз из десяти прошедших игр
- Шесть из семи последних матчей «Динамо» Москвы завершились тоталом больше 2.5
Прогноз
Советуем сделать ставку на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.7.