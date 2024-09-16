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«Мальорка» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Ла Лиги (17.09.2024)

16 сентября 2024, 16:53
Мальорка

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам, а коэффициент на их победу составляет 2.9. Успех «Реала» Сосьедад оценивается по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.85.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.13. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.72. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Мальорка» набрала пять баллов в пяти турах чемпионата Испании, что для клуба можно считать средним результатом. Команда очень не хочет «болтаться» внизу турнирной таблицы и готова на своем поле отобрать очки у соперника, учитывая его неважные результаты в последнее время. Два последних матча «Мальорки» закончились домашним поражением от «Вильярреала» (1:2) и успехом на выезде с «Леганесом» (1:0).

«Реал» Сосьедад очень плохо начал сезон и теперь нужно решать все текущие проблемы, которыми является 16 место с четырьмя пунктами. В поединке с «Мальоркой» гостям нужно быть крайне осторожными, ведь соперник достаточно часто помогает команде терять очки в чемпионате и кубковых турнирах. В последней встрече «Реал» Сосьедад проиграл на своем поле «Реалу» Мадрид (0:2), а ранее сыграл вничью с «Хетафе» (0:0).

Информация для ставок

  • «Мальорка» выиграла лишь один матч из последних пяти во всех турнирах
  • Пять последних выездных матчей «Реала» Сосьедад завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти поединков между клубами в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Реал» Сосьедад выиграл два из пяти последних матчей с «Мальоркой»

Прогноз

Матч будет непростым для клубов и с большой вероятностью, они не смогут в этот раз определить победителя. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Пари.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
16 сентября в 18:00
Думаю что много голов в этом матче не будет. Поэтому Тм 2,5
Гость
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