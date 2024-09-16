«Мальорка» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Ла Лиги (17.09.2024)

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16 сентября 2024, 16:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам, а коэффициент на их победу составляет 2.9. Успех «Реала» Сосьедад оценивается по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.85.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.13. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.72. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Мальорка» набрала пять баллов в пяти турах чемпионата Испании, что для клуба можно считать средним результатом. Команда очень не хочет «болтаться» внизу турнирной таблицы и готова на своем поле отобрать очки у соперника, учитывая его неважные результаты в последнее время. Два последних матча «Мальорки» закончились домашним поражением от «Вильярреала» (1:2) и успехом на выезде с «Леганесом» (1:0).

«Реал» Сосьедад очень плохо начал сезон и теперь нужно решать все текущие проблемы, которыми является 16 место с четырьмя пунктами. В поединке с «Мальоркой» гостям нужно быть крайне осторожными, ведь соперник достаточно часто помогает команде терять очки в чемпионате и кубковых турнирах. В последней встрече «Реал» Сосьедад проиграл на своем поле «Реалу» Мадрид (0:2), а ранее сыграл вничью с «Хетафе» (0:0).

Информация для ставок

«Мальорка» выиграла лишь один матч из последних пяти во всех турнирах

Пять последних выездных матчей «Реала» Сосьедад завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти поединков между клубами в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Сосьедад выиграл два из пяти последних матчей с «Мальоркой»

Прогноз

Матч будет непростым для клубов и с большой вероятностью, они не смогут в этот раз определить победителя. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Пари.