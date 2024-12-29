«Норвич» — «КПР». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2024)

1735425518

29 декабря 2024, 01:38

Ставки букмекеров

«Норвич» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 1.72. На успех « КПР » в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.8, в то время как ничья стоит 3.8.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.9. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Норвич» является середняком Чемпионшипа и пытается забраться повыше в турнирной таблице. Команда занимает 12 место с 29 баллами и опережает нынешнего соперника на четыре пункта. При родных трибунах коллектив постарается порадовать болельщиков и с помощью победы оторваться от одного из конкурентов. Два последних матча «Норвича» завершились победой над «Миллуол» (2:1) и поражением от «Сандерленда» (1:2).

« КПР » в прошлом туре прервал серию без поражений во втором дивизионе Англии, однако положение команды оставляет желать лучшего. В активе команды 25 баллов и текущее 17 место с 25 баллами. В матче с «Норвичем» гости постараются добиться приемлемого результата, чтобы не уехать с нулем набранных баллов. Два последних матча « КПР » проиграл «Суонси» (0:3) и обыграл «Престон» (2:1).

Информация для ставок

Четыре последних домашних матча «Норвича» завершились исходом «обе забьют»

« КПР » проиграл лишь один матч из восьми последних в чемпионате

» проиграл лишь один матч из восьми последних в чемпионате Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды не показывают свою лучшую игру и постараются сыграть аккуратно. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.