«Реал» Сосьедад — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2024)

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вчера, 10:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Реала» Сосьедад составляет 2.4. Поставить на «Атлетико» можно по 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Реал» Сосьедад не смог проявить себя в Лиге чемпионов, вылетев уже в 1/8 финала, а в Ла Лиге заслужил место в еврокубковой зоне. Команда идет на пятом месте с 60 баллами и по итогам тура точно на нем останется. Матчи с «Атлетико» всегда принципиальные, но турнирного значения в этот раз поединок иметь не будет. Два последних матча «Реала» Сосьедад завершились победами над «Бетисом» на выезде (2:0) и «Валенсией» (1:0).

«Атлетико» имеет похожую со своим соперником ситуацию, но занимает четвертое место с 73 баллами и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда также не может подвинуться со своей позиции, а это значит, что команды будут играть для болельщиков, а тренерский штаб может дать отдохнуть своим лидерам. В прошлом туре «Атлетико» крупно проиграл «Осасуне» (1:4), а ранее крупно обыграл «Хетафе» (3:0).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад выиграл шесть из десяти последних матчей

«Атлетико» проиграл в шести поединка на выезде из десяти последних

«Реал» Сосьедад проиграл три из пяти последних матчей «Атлетико»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет легко смотреться, ведь командам не нужно максимально бороться за результат. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.