«Севилья» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Ла Лиги (13.05.2025)

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сегодня, 17:06

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.75. Поставить на «Лас-Пальмаса» можно по 4.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.8. Поставить на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Севилья» уже очередной сезон проводит очень слабо и на данный момент располагается на 16 месте с 38 баллами. Коллектив опережает нынешнего соперника на шесть пунктов. Команда проявила себя в Кубке Испании, она дошла до 1/16, где проиграла «Альмерии» (1:4). Два последних матча «Севильи» завершились ничьёй с «Леганесом» (2:2), и поражением от «Сельты» (2:3).

«Лас-Пальмас» является одним из аутсайдеров сезона, команда расположилась на 19 месте с заработанными 32 баллами. Чтобы выбраться из «красной зоны» ей необходимо всего три очка. Две предыдущие встречи «Лас-Пальмаса» завершились поражениями от «Валенсии» (2:3), и от «Райо Валькано» (0:1).

Информация для ставок

«Севилья» не выигрывает на протяжении восьми матчей

«Лас-Пальмас» выиграл два из пяти последних матчей

«Лас-Пальмас» забил шесть голов за пять встреч

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле и приложит максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.