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«Торино» — «Специа». Прогноз на матч чемпионата Италии (16.01.2021)

14 января 2021, 08:05

В 18-м туре Серии А «Торино» на стадионе «Олимпико» сыграет против «Специи». Изучив ставки, которые предложили букмекеры, мы составили прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.474.13
Fonbet Live! 5.80 1.19 23.00
Мелбет 2.04 3.46 3.97
Лига ставок 2.13 3.45 3.85

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к тому, что матч выиграет «Торино». Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 2.16. Заключить пари на гостевую викторию «Специи» можно по котировке 4.00, ничья идет за 3.28.

На результативность поединка выставлена равноценная линия: тотал больше 2,5 голов можно сыграть за 1.98, меньше – 1.96.

Форма команд

«Торино» никак не может покинуть зону вылета. Клубу из Турина в этом сезоне катастрофически не хватает стабильности. После беспроигрышной серии из трёх матчей «быки» в прошлом туре уступили в гостях «Милану» со счетом 0:2. В восьми домашних играх у «Торино» ноль побед – четыре ничьи и четыре поражения при 18 пропущенных голах.

«Специа» отлично проявила себя в прошлых турах. Дебютант Серии A прервал череду неудач и оторвался от зоны вылета на пять очков. Команде удалось поочередно победить «Сампдорию» и «Наполи» с одинаковым счетом 2:1. В восьми гостевых поединках «Специа» одержала три победы и дважды сыграла вничью, при трех фиаско.

Информация для ставок

  • «Торино» забивал и пропускал голы в четырех последних матчах на своем поле
  • Ставка на ОБЗ прошла в пяти прошлых выездных матчах «Специи»
  • «Торино» не проигрывал в четырех из пяти предыдущих матчей на своем поле
  • «Специа» выиграла четыре из десяти последних гостевых поединков

Прогноз

«Специа» зарекомендовала себя как неуступчивого соперника, который не отсиживается в защите и продуктивно действует в атаке. Проблемы «Торино» обязуют команду идти вперед и брать максимум очков в этом поединке.

Предлагаем поставить на обмен голами по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.474.13
Fonbet Live! 5.80 1.19 23.00
Мелбет 2.04 3.46 3.97
Лига ставок 2.13 3.45 3.85
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STVA 1
STVA 1
14 января в 08:56
Торино должно побеждать
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