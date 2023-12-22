«Торино» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (23.12.2023)

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вчера, 15:48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Торино» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.77. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55, а победа «Удинезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 2.13.

Форма команд

«Торино» на данный момент является типичным середняком Серии А и занимает девятое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 23 балла и уступает ближайшему сопернику два пункта. В предстоящей встрече с командой из нижней части турнирной таблицы от хозяев будут ждать исключительно победы. Два последних матча «Торино» завершились победой над «Эмполи» (1:0) и ничьей с «Фрозиноне» (0:0).

«Удинезе» очень давно не побеждает в чемпионате и уже практически опустился в зону вылета. Сейчас команда находится на 17 месте с 13 баллами и всего на один пункт опережает ближайшего соперника из зоны вылета. Любые набранные очки в этой встрече станут хорошим достижением для гостей. В прошлом туре «Удинезе» сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2), а ранее крупно проиграл «Интеру» (0:4).

Информация для ставок

«Удинезе» выиграл лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торино» выиграл три последних домашних матча в чемпионате Италии

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будет немного шансов на успех и они смогут набрать три очка. Сделать ставку на победу «Торино» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.