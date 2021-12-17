«Торино» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (19.12.2021)

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17 декабря 2021, 23:44

В очередном туре итальянской Серии А «Торино» дома примет «Верону». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворита в данном поединке нет, ставки на победу «Торино» принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.22. Рискнуть и загрузить на успех «Вероны» можно по коэффициенту 3.33, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Форма команд

«Торино» располагается на 13-й строчке в таблице. Коллектив проводит не самый удачный отрезок сезона, но сумел в последнем туре завоевать три очка благодаря домашней победе над «Болоньей» (2:1), а туром ранее расписал ничью с «Кальяри» (1:1).

«Верона» в матче Кубка Италии дома принимала «Эмполи», но уступила (3:4), в играх чемпионата была зафиксирована гостевая победа над «Венецией» (4:3), а также домашнее поражение от «Аталанты» (1:2).

Информация для ставок

• «Торино» не проигрывает дома пять матчей кряду (четыре победы и ничья)

• У «Вероны» одна победа в последних пяти поединках

• 12 из 15 последних игр «Вероны» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз