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«Торино» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (19.12.2021)

17 декабря 2021, 23:44

В очередном туре итальянской Серии А «Торино» дома примет «Верону». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Италия. Серия А 2021/2022
Торино
Верона
1 : 0
завершен
19 декабря 2021, 20:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.353.44
Фонбет 2.30 3.30 3.20
Мелбет 2.35 3.37 3.24
1XBET 2.27 3.38 3.56
BetBoom 2.23 3.28 3.50

Ставки букмекеров

Фаворита в данном поединке нет, ставки на победу «Торино» принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.22. Рискнуть и загрузить на успех «Вероны» можно по коэффициенту 3.33, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Форма команд

«Торино» располагается на 13-й строчке в таблице. Коллектив проводит не самый удачный отрезок сезона, но сумел в последнем туре завоевать три очка благодаря домашней победе над «Болоньей» (2:1), а туром ранее расписал ничью с «Кальяри» (1:1).

«Верона» в матче Кубка Италии дома принимала «Эмполи», но уступила (3:4), в играх чемпионата была зафиксирована гостевая победа над «Венецией» (4:3), а также домашнее поражение от «Аталанты» (1:2).

Информация для ставок

• «Торино» не проигрывает дома пять матчей кряду (четыре победы и ничья)
• У «Вероны» одна победа в последних пяти поединках
• 12 из 15 последних игр «Вероны» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды в последних играх активно играли в атаку и радовали болельщиков забитыми мячами. Предлагаем загрузить на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.47 1.96 1.94 1.53 2.67
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 1.84 2.07
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