«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (04.02.2021)

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вчера, 23:29

«Тоттенхэм» принимает на своем стадионе «Челси». Матч состоится 4 февраля 2021 года. Команда Жозе Моуриньо проверит на прочность нового тренера «синих» Томаса Тухеля, который сменил легендарного Фрэнка Лэмпарда. Это будет непростой матч для обеих команд. Больше всего победа нужна «шпорам», которые в последнее время очень плохо играют.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет считают, что фаворит этого матча — «Челси». На победу «синих» можно поставить за коэффициент 2.25. В успех команды Жозе Моуриньо верят, но не так сильно — 3.30 на победу «Тоттенхэма» в этом матче. Ничейный исход оценили в 3.40.

Форма команд

«Тоттенхэм» сыграл свой последний матч с «Брайтоном», поединок завершился не в пользу «шпор». Лондонский клуб проиграл со счетом 1:0. Последние матчи Жозе Моуриньо и его клуб играют неуверенно, сказывается отсутствие ключевых игроков. Сейчас «Тоттенхэм» находится на шестой строчке и имеет в активе 33 пункта.

У «Челси» новый тренер, им стал Томас Тухель, который известен по работе с «Боруссией» Дортмунд и ПСЖ . Немец уже успел отметиться в АПЛ , например, в первый же матч «Челси» отдал невероятное количество передач за тайм — 443, все они были точными. Свой последний поединок лондонский клуб выиграл со счетом 2:0 у «Бернли». Сейчас «Челси» находится на седьмой строчке в таблице и имеет в активе 33 балла.

Информация для ставок

«Челси» (35) и «Тоттенхэм» (34) в топ-10 АПЛ по количеству забитых мячей

по количеству забитых мячей «Челси» выиграл в трех матчах из пяти последних

У «Тоттенхэма» два поражения подряд

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.70. Оба клуба хорошо играют в атаке, а этот поединок совершенно точно не обойдется без забитых мячей.