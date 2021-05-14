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«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (16.05.2021)

вчера, 20:41

«Тоттенхэм» сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках очередного тура Премьер-Лиги в Англии. Этот поединок запланирован на 16 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «шпоры» в очередной раз пережили смену тренера, но на результат это никак не повлияло. Поединок «шпор» против «волков» будет интересным, оба клуба могут удивить. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.306.38
Мелбет 1.57 4.44 6.60
1XBET 1.57 4.44 6.60

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.50. На ничейный исход принимаются ставки по коэффициенту 4.50, а на победу «Вулвз» — по коэффициенту 6.50.

Форма команд

«Тоттенхэм» набрал 56 пунктов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 16 побед, восемь ничьих и 11 поражений. Команда забила 61 гол и пропустила 41 мяч. В последних поединках «шпоры» выглядят не лучшим образом, тем не менее, они все же набирают свои очки. У «Тоттенхэма» есть шанс попасть в Лигу Европы, но для этого нужно обыгрывать своего соперника и рассчитывать на потерю очков у конкурента.

«Вулверхэмптон» здорово провел прошлый сезон, но в этом команда явно играет хуже своих возможностей. В активе клуба 45 пунктов. В нынешнем сезоне «волки» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 12 побед, девять ничьих и 14 поражений. Команда забила 35 мячей и пропустила 47 голов. В последних матчах «Вулверхэмптон» играет неплохо, команда стабильно набирает очки и может удивлять своих соперников в заключительных поединках.

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» выиграл три матча из последних пяти
  • «Тоттенхэм» забил десять мячей в пяти последних матчах АПЛ
  • «Тоттенхэм» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Вулверхэмптона» или ничейному исходу по коэффициенту 2.60. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.44 2.04 1.87 1.56 2.57
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
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shlomo
shlomo
вчера в 20:50
шпоры выиграют. ...вопросов нет
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