«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (16.05.2021)

«Тоттенхэм» сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках очередного тура Премьер-Лиги в Англии. Этот поединок запланирован на 16 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «шпоры» в очередной раз пережили смену тренера, но на результат это никак не повлияло. Поединок «шпор» против «волков» будет интересным, оба клуба могут удивить. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
|
- : -
завтра, 16:05
Ставки букмекеров
В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.50. На ничейный исход принимаются ставки по коэффициенту 4.50, а на победу «Вулвз» — по коэффициенту 6.50.
Форма команд
«Тоттенхэм» набрал 56 пунктов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 16 побед, восемь ничьих и 11 поражений. Команда забила 61 гол и пропустила 41 мяч. В последних поединках «шпоры» выглядят не лучшим образом, тем не менее, они все же набирают свои очки. У «Тоттенхэма» есть шанс попасть в Лигу Европы, но для этого нужно обыгрывать своего соперника и рассчитывать на потерю очков у конкурента.
«Вулверхэмптон» здорово провел прошлый сезон, но в этом команда явно играет хуже своих возможностей. В активе клуба 45 пунктов. В нынешнем сезоне «волки» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 12 побед, девять ничьих и 14 поражений. Команда забила 35 мячей и пропустила 47 голов. В последних матчах «Вулверхэмптон» играет неплохо, команда стабильно набирает очки и может удивлять своих соперников в заключительных поединках.
Информация для ставок
- «Вулверхэмптон» выиграл три матча из последних пяти
- «Тоттенхэм» забил десять мячей в пяти последних матчах АПЛ
- «Тоттенхэм» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Вулверхэмптона» или ничейному исходу по коэффициенту 2.60. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.