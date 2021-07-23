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«Тренчин» — «ВиОн». Прогноз на матч чемпионата Словакии (23.07.2021)

вчера, 11:07

В первом туре чемпионата Словакии мы увидим игру «Тренчина» и «ВиОна». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.414.82
Мелбет 1.56 4.24 5.20
1XBET 1.59 4.14 5.00

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Тренчина» можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 4.75. На ничью же дается 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.66 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.28. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Тренчин» готовился к сезону с помощью товарищеских поединков, в том числе и против российских клубов. В последних играх имел проблемы с результатом. Проиграли «Младе Болеслав» (0:5), затем «Пардубице» (1:2), а в последней контрольной встрече расписали ничью с «Пуховом» (1:1). Несмотря на это, команда — фаворит в первой игре чемпионата.

«ВиОн» также готовился к чемпионату посредством контрольных встреч, команда хоть и смогла в последней игре обыграть «Середь» (2:1), в остальных демонстрировала не лучшего качества футбол, который не приносил результат. Исправлять ситуацию команда попробует уже в рамках национального турнира.

Информация для ставок

• Серия без побед «Тренчина» насчитывает четыре поединка
• «ВиОн» проиграл шесть из семи последних матчей
• Предыдущая очная встреча завершилась поражением «Тренчина» со счетом (0:2)
• «ВиОн» пропускает мяч в свои ворота в 11 из 13 последних игр

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.64 1.76 2.06
Мелбет 2.30 1.65
1XBET 2.10 1.75
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Все комментарии
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t8v8p9rg5yjq
вчера в 18:51
«Тренчин» одержит победу.
5g3cryvyud5n
5g3cryvyud5n
вчера в 18:50
«Тренчин» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 14:26
Хозяева не проиграют
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