«Тренчин» — «ВиОн». Прогноз на матч чемпионата Словакии (23.07.2021)

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вчера, 11:07

В первом туре чемпионата Словакии мы увидим игру «Тренчина» и «ВиОна». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Тренчина» можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 4.75. На ничью же дается 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.66 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.28. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Тренчин» готовился к сезону с помощью товарищеских поединков, в том числе и против российских клубов. В последних играх имел проблемы с результатом. Проиграли «Младе Болеслав» (0:5), затем «Пардубице» (1:2), а в последней контрольной встрече расписали ничью с «Пуховом» (1:1). Несмотря на это, команда — фаворит в первой игре чемпионата.

«ВиОн» также готовился к чемпионату посредством контрольных встреч, команда хоть и смогла в последней игре обыграть «Середь» (2:1), в остальных демонстрировала не лучшего качества футбол, который не приносил результат. Исправлять ситуацию команда попробует уже в рамках национального турнира.

Информация для ставок

• Серия без побед «Тренчина» насчитывает четыре поединка

• «ВиОн» проиграл шесть из семи последних матчей

• Предыдущая очная встреча завершилась поражением «Тренчина» со счетом (0:2)

• «ВиОн» пропускает мяч в свои ворота в 11 из 13 последних игр

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет.