«Труа» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (21.11.2021)

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21 ноября 2021, 11:36

«Труа» в очередном туре чемпионата Франции примет на домашней арене «Сент-Этьен». Представляем обзор ставок букмекеров с прогнозом на матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити такими котировками оценила шансы команд в этой игре: победа «Труа» идет по коэффициенту 2.41, ничья – 3.58, а победа «Сент-Этьена» доступна за 3.02. Как видим, очевидного фаворита встречи эксперты не определяют.

Линию на результативность предстоящего матча букмекер расписал так: ТМ(2,5) голов – 1.97, ТБ (2,5) – 1.93. Заключить пари на то, что результативными ударами отличатся обе команды, можно по котировке 1.87.

Форма команд

В четырех последних турах Лиги 1 футболистам «Труа» удалось набрать семь из 12 возможных очков. В этой серии команда смогла сенсационно победить «Ниццу» (1:0) и «Реймс» (2:1), а также отобрать баллы в домашней игре против «Ренна» (2:2).

Но положительная серия «Труа» оборвалась на поле «Ланса» (0:4), где команда уступила с крупным счетом. При этом в общем зачете клуб поднялся на 14-е место, отдалившись от зоны прямого вылета на четыре балла.

«Сент-Этьен» смог оформить первую победу в сезоне по итогам прошлого тура. Уступая дома «Реймсу» со счетом 0:2, команда смогла собраться и забить трижды в концовке поединка (3:2). До этого «зелено-белые» разделили очки с «Анже» (2:2) и «Мецем» (1:1), а в общей сложности клуб потерпел шесть поражений в 13 турах чемпионата Франции.

Информация для ставок

«Сент-Этьен» пропускал минимум 2 гола в 8 из последних 10 матчей Лиги 1

В 3 прошлых матчах «Труа» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Сент-Этьен» не побеждал в 7 предыдущих гостевых поединках чемпионата

Прогноз

Встречаются соперники, которым нужно набирать очки для улучшения турнирного положения. У «Труа» и «Сент-Этьена» защита стабильно допускает результативные осечки. Учитывая это, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Бетсити.