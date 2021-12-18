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«Тулуза» — «Ним». Прогноз на матч Кубка Франции (18.12.2021)

18 декабря 2021, 09:11

На стадии 1/32 финала Кубка Франции за путевку в следующий этап соревнований будут спорить «Тулуза» и «Ним». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Франция. Кубок 2021/2022
Тулуза
Ним
4 : 1
завершен
18 декабря 2021, 15:45
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.433.80
Фонбет 1.52 4.40 5.90
Мелбет 1.54 4.08 5.25
BetBoom 1.58 3.90 5.70

Ставки букмекеров

В этой паре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Компания Фонбет предлагает поставить на победу «Тулузы» по коэффициенту 2.02. За ничью предложена цена 3.20, а победа «Нима» идет по котировке 3.54.

Форма команд

До стадии 1/32 финала участники этой игры прошли по два тура в Кубке Франции. «Тулуза» смогла сломить сопротивление «Либурна» (1:0 в серии пенальти) и уверенно обыграть «Трелисак» (3:1). «Ним» сначала справился с «Кевийи Рауном» (2:1), а затем одолел по пенальти «Обань» (3:2).

Информация для ставок

• «Тулуза» побеждала в 3 из прошлых 5 домашних матчей
• «Ним» одержал 2 победы в 5 предыдущих гостевых поединках
• В 3 предыдущих официальных встречах соперников сыграла ставка ТМ (2,5)

Прогноз

«Тулуза» более уверенно провела последние матчи чемпионата, чем «Ним». У хозяев дома результативно работает атака, поэтому на эту игру рекомендуем ставку с победой «Тулузы» с форой (0) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.46 1.88 1.84 1.45 2.67
Мелбет 2.03 1.82
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Gahi
Gahi
18 декабря 2021 в 09:31
В этом матче победу одержит команда "Тулуза". Удачи
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