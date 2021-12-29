ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыТурция. Супер-Лига 2021/2022

«Карагюмрюк» — «Бодрумспор». Прогноз на матч Кубка Турции (29.12.2021)

29 декабря 2021, 14:46
00:00 / 00:00

На стадии 1/16 финала Кубка Турции за путевку в следующий тур будут спорить «Карагюмрюк» и «Бодрумспор». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 29 декабря 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 1.52 4.05 6.40

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают «Карагюмрюк» фаворитом этой пары. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.70, ничья доступна по котировке 3.84, а победа «Бодрумспора» оценивается в 4.75.

Форма команд

На предыдущей стадии Кубка Турции «Карагюмрюк» обыграл клуб «Сарыер» на домашней арене со счетом 2:0. «Бодрумспор» же пробился в текущий раунд соревнований за счет сенсационной победы над «Башакшехиром» (2:1), которая была добыта в серии пенальти.

«Карагюмрюк» на данный момент занимает 11-е место в турецкой Суперлиге, набрав 27 очков за 19 туров.

«Бодрумспор», выступающий во второй лиге, базируется на девятой позиции рейтинга с такими результатами: девять побед, четыре ничьи и шесть поражений.

Информация для ставок

• «Карагюмрюк» не проигрывал в 7 из прошлых 10 матчей во всех турнирах
• «Бодрумспор» проиграл 2 из прошлых 4 матчей в гостях
• В 4 из последних 5 матчей «Карагюмрюка» сыграла ставка на обмен голами

Прогноз

«Бодрумспор» уже успел преподнести сюрприз в текущем розыгрыше Кубка Турции. «Карагюмрюк» сейчас стабильно пропускает от соперников разного калибра. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
shlomo
shlomo
29 декабря 2021 в 15:00
Ничья в основное время...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100