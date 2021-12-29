«Карагюмрюк» — «Бодрумспор». Прогноз на матч Кубка Турции (29.12.2021)

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29 декабря 2021, 14:46

На стадии 1/16 финала Кубка Турции за путевку в следующий тур будут спорить «Карагюмрюк» и «Бодрумспор». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 29 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают «Карагюмрюк» фаворитом этой пары. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.70, ничья доступна по котировке 3.84, а победа «Бодрумспора» оценивается в 4.75.

Форма команд

На предыдущей стадии Кубка Турции «Карагюмрюк» обыграл клуб «Сарыер» на домашней арене со счетом 2:0. «Бодрумспор» же пробился в текущий раунд соревнований за счет сенсационной победы над «Башакшехиром» (2:1), которая была добыта в серии пенальти.

«Карагюмрюк» на данный момент занимает 11-е место в турецкой Суперлиге, набрав 27 очков за 19 туров.

«Бодрумспор», выступающий во второй лиге, базируется на девятой позиции рейтинга с такими результатами: девять побед, четыре ничьи и шесть поражений.

Информация для ставок

• «Карагюмрюк» не проигрывал в 7 из прошлых 10 матчей во всех турнирах

• «Бодрумспор» проиграл 2 из прошлых 4 матчей в гостях

• В 4 из последних 5 матчей «Карагюмрюка» сыграла ставка на обмен голами

Прогноз

«Бодрумспор» уже успел преподнести сюрприз в текущем розыгрыше Кубка Турции. «Карагюмрюк» сейчас стабильно пропускает от соперников разного калибра. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.