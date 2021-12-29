«Карагюмрюк» — «Бодрумспор». Прогноз на матч Кубка Турции (29.12.2021)

На стадии 1/16 финала Кубка Турции за путевку в следующий тур будут спорить «Карагюмрюк» и «Бодрумспор». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 29 декабря 2021 года.
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4 : 0
завершен
29 декабря 2021, 15:00
среда
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают «Карагюмрюк» фаворитом этой пары. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.70, ничья доступна по котировке 3.84, а победа «Бодрумспора» оценивается в 4.75.
Форма команд
На предыдущей стадии Кубка Турции «Карагюмрюк» обыграл клуб «Сарыер» на домашней арене со счетом 2:0. «Бодрумспор» же пробился в текущий раунд соревнований за счет сенсационной победы над «Башакшехиром» (2:1), которая была добыта в серии пенальти.
«Карагюмрюк» на данный момент занимает 11-е место в турецкой Суперлиге, набрав 27 очков за 19 туров.
«Бодрумспор», выступающий во второй лиге, базируется на девятой позиции рейтинга с такими результатами: девять побед, четыре ничьи и шесть поражений.
Информация для ставок
• «Карагюмрюк» не проигрывал в 7 из прошлых 10 матчей во всех турнирах
• «Бодрумспор» проиграл 2 из прошлых 4 матчей в гостях
• В 4 из последних 5 матчей «Карагюмрюка» сыграла ставка на обмен голами
Прогноз
«Бодрумспор» уже успел преподнести сюрприз в текущем розыгрыше Кубка Турции. «Карагюмрюк» сейчас стабильно пропускает от соперников разного калибра. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.