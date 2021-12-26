«Коньяспор» — «Бешикташ». Прогноз на матч чемпионата Турции (27.12.2021)

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26 декабря 2021, 00:32

В очередном туре чемпионата Турции «Бешикташ» проведет гостевой поединок на поле «Коньяспора». Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют фаворита в этой игре. Поставить на победу «Коньяспора» можно по коэффициенту 2.60, а вероятность успеха «Бешикташа» оценивается в 2.50. Заключить пари на ничейный исход поединка предлагается по котировке 3.55.

В линии голов эксперты отдают предпочтение результативному исходу. Вариант ставки ТБ (2,5) голов доступен по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 2.09.

Форма команд

«Коньяспор» отлично себя зарекомендовал в текущем розыгрыше чемпионата Турции. Команда идет на втором месте в турнирной таблице, а отставание от лидера «Трабзонспора» составляет девять баллов.

При этом «Коньяспор» одержал три победы кряду, последовательно обыграв «Карагюмрюк» (4:1), «Антальяспор» (1:0) и «Хатайспор» (3:1).

Оформив чемпионский титул Суперлиги в прошлом сезоне, «Бешикташ» заметно сбавил обороты. Клуб из Стамбула сейчас занимает лишь седьмое место в общем зачете, набрав 29 очков за 18 туров.

После длительной серии неудач «Бешикташу» удалось взять восемь очков за четыре предыдущих тура. В этих поединках команда победила «Гезтепе» (2:1) и «Кайсериспор» (4:2), а также разошлась миром с «Касымпашей» (1:1) и «Фенербахче» (1:1).

Информация для ставок

«Коньяспор» не проигрывал в 15 прошлых матчах лиги на своем поле

В 3 предыдущих поединках «Бешикташа» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Бешикташ» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых турах чемпионата

Прогноз

«Коньяспор» сейчас в отличной форме, но и «Бешикташ» постепенно выбирается из кризиса. Учитывая, что обе команды результативно играют в атаке, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.