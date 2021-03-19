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«Удинезе» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.03.2021)

вчера, 06:57

В 28-м туре Серии А «Лацио» сыграет на выезде с «Удинезе». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.843.392.14
Лига Ставок 3.70 3.35 2.12
Фонбет 3.55 3.30 2.15
Мелбет 3.76 3.44 2.17
Pin-Up.ru 3.75 3.40 2.13

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.17. Ничейный результат котируется в 3.25, а победа «Удинезе» принесет выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 2.11 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.73. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.84.

Форма команд

«Удинезе» в последних встречах стабильно набирает очки, пусть даже большая часть матчей заканчивается ничейными результатами. Команда уверенно себя чувствует в середине турнирной таблицы и спокойно доигрывает чемпионат. В прошлом туре «Удинезе» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1), а до этого победил «Сассуоло» (2:0).

«Лацио» прогнозируемо проиграл и ответный матч с «Баварией» (1:2), покинув Лигу чемпионов. У команды осталось чуть больше 10 матчей чемпионата, чтобы исправить ситуацию и финишировать на более высоких местах, чем текущее седьмое. После поражения от «Ювентуса» (1:3) команда смогла одержать сложную победу над последней командой чемпионата «Кротоне» (3:2).

Информация для ставок

  • «Лацио» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Удинезе» не проигрывает в домашних стенах уже пять матчей подряд
  • «Удинезе» не может обыграть «Лацио» на своем поле семь матчей подряд
  • Четыре последних встречи «Удинезе» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Лацио» должен побеждать в этой встрече, если хочет претендовать на попадание в еврокубки по итогам сезона. Однако статистика домашних матчей «Удинезе» впечатляет. Рекомендуем сделать ставку на то, что команды смогут забить в ворота друг друга. Такой исход в букмекерской конторе Мелбет можно выбрать по коэффициенту 1.84.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.59 1.76 2.17
Лига Ставок 2.42 1.57 1.74 2.10
Мелбет 1.80 2.18
Pin-Up.ru 2.42 1.58 1.75 2.12 1.39 3.10
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STVA 1
STVA 1
вчера в 07:13
Хозяева могут взять очки
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