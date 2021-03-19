«Удинезе» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.03.2021)

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вчера, 06:57

В 28-м туре Серии А «Лацио» сыграет на выезде с «Удинезе». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.17. Ничейный результат котируется в 3.25, а победа «Удинезе» принесет выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 2.11 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.73. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.84.

Форма команд

«Удинезе» в последних встречах стабильно набирает очки, пусть даже большая часть матчей заканчивается ничейными результатами. Команда уверенно себя чувствует в середине турнирной таблицы и спокойно доигрывает чемпионат. В прошлом туре «Удинезе» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1), а до этого победил «Сассуоло» (2:0).

«Лацио» прогнозируемо проиграл и ответный матч с «Баварией» (1:2), покинув Лигу чемпионов. У команды осталось чуть больше 10 матчей чемпионата, чтобы исправить ситуацию и финишировать на более высоких местах, чем текущее седьмое. После поражения от «Ювентуса» (1:3) команда смогла одержать сложную победу над последней командой чемпионата «Кротоне» (3:2).

Информация для ставок

«Лацио» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Удинезе» не проигрывает в домашних стенах уже пять матчей подряд

«Удинезе» не может обыграть «Лацио» на своем поле семь матчей подряд

Четыре последних встречи «Удинезе» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Лацио» должен побеждать в этой встрече, если хочет претендовать на попадание в еврокубки по итогам сезона. Однако статистика домашних матчей «Удинезе» впечатляет. Рекомендуем сделать ставку на то, что команды смогут забить в ворота друг друга. Такой исход в букмекерской конторе Мелбет можно выбрать по коэффициенту 1.84.