«Удинезе» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.12.2021)

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20 декабря 2021, 11:10

В очередном туре чемпионата Италии мы увидим сражение «Удинезе» и «Салернитаны». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.5 за победу «Удинезе». При сенсационной победе «Салернитаны» зайдет коэффициент 6.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.44.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.82. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.99. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Удинезе» в последнем туре уверенно обыграл на выезде «Кальяри», клуб теперь находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В Кубке Италии коллективу также удалось порадовать своих болельщиков выходом в 1/8 финала благодаря уверенной домашней победе над «Кротоне» (4:0).

«Салернитана» переживает свои не лучшие времена. Команда замыкает турнирную таблицу и не знает вкуса побед с октября месяца. В двух прошлых турах коллектив потерпел два сухих разгромных поражения — от «Фиорентины» (0:4),а затем и от «Интера» (0:5). В рамках кубка страны клуб побывал в Генуе, где уступил «Дженоа» (0:1).

Информация для ставок

«Удинезе» не проигрывает дома семь поединков подряд (пять ничьих и две победы)

Проигрышная серия «Салернитаны» составляет четыре матча

Семь из восьми минувших игр с участием «Салернитаны» завершились результатом «обе забьют – нет»

Шесть из восьми последних встреч «Удинезе» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Удинезе» на данном этапе сезона выглядит неплохо, команда выглядит сбалансированной и уверенной в своих силах. Верим, что игра с откровенным аутсайдером не станет сложной, поэтому рекомендуем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Удинезе» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.