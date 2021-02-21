«Уэска» — «Гранада»: прогноз на матч Примеры (21.02.2021)

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сегодня, 11:20

«Уэска» играет против «Гранады» 21 февраля 2021 года. Поединок будет сыгран в рамках 24-го тура испанской Примеры.

Ставки букмекеров

Несмотря на то, что «Уэска» является худшей командой чемпионата, букмекеры считают, что этот клуб победит в данном противостоянии с коэффициентом 2.20. На ничейный исход можно поставить за 3.20, а на победу «Гранады» за 3.60.

Форма команд

«Уэска» находится на 20-й строчке в турнирной таблице Примеры, у клуба 16 баллов в активе. Очевидно, что «Уэска» продолжит свои выступления в Сегунде. Если команда уступит «Гранаде», шансов на выживание станет еще меньше. В нынешнем сезоне клуб отметился 18 забитыми мячами, еще 33 гола «Уэска» пропустила. Последние поединки «Уэска» проводит не лучшим образом, у команды всего одна победа.

«Гранада» удивляет болельщиков, клуб находится на восьмой строчке и отстает от зоны еврокубков всего на шесть баллов. У «Гранады» 30 очков, 27 голов забито и 38 пропущено.

Информация для ставок

● «Гранада» не может победить пять матчей подряд

● «Уэска» побеждала в нынешнем сезоне всего два раза за 23 матча

● «Гранада» забивала и пропускала в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

Учитывая статистику этих команд в Примере, можно поставить на то, что оба клуба забьют с коэффициентом 1.93.

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