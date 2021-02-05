«Уэска» — «Реал». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.02.2021)

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сегодня, 05:21

«Реал» в рамках 22-го тура Примеры нанесёт визит «Уэске». Мадридский клуб находится в далеко не лучшей форме, у хозяев поля совершенно точно будет шанс зацепиться хотя бы за одно очко. Представляем прогноз и котировки букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Реал» считается очевидным фаворитом данного противостояния. На победу «Королевского клуба» можно поставить с коэффициентом 1.45. На ничейный исход встречи предложен коэффициент 4.45.

Форма команд

«Уэска» замыкает турнирную таблицу Примеры. У клуба 20-е место и 16 баллов в активе. Скорее всего, следующий сезон клуб проведет в Сегунде. «Уэска» очень плохо играет и в атаке, и в обороне. Статистика забитых и пропущенных мячей говорит о том, что команда не знает, что противопоставить клубам высшего дивизиона. Однако в последних турах в игре «Уэски» прослеживается стремление набирать очки.

«Реал» находится на третьем месте в таблице, у клуба 40 очков. Из-за неудач в последних матчах «сливочные» уступили вторую строчку «Барселоне». «Реал» отстает от лидера чемпионата «Атлетико» на 10 пунктов, при этом у «матрасников» есть еще матч в запасе.

Информация для ставок

«Уэска» выиграла лишь один матч Примеры в последних пяти турах

«Реал» не проигрывал в 4 из 5 последних матчей во всех турнирах

В пяти последних матчах «Реал» забил всего восемь мячей

Прогноз

На то, что «Реал» и «Уэска» хотя бы раз поразят ворота друг друга, можно поставить с коэффициентом 1.87. Столичный клуб хоть выступает не самым лучшим образом, всё еще надеется догнать «Атлетико», а у «Уэски» лишь одна мечта — спастись от вылета в Сегунду. Хозяева поля будут драться до последнего, поэтому не стоит ожидать легкой прогулки для гостей.