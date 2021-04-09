ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Уфа» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ (10.04.2021)

вчера, 22:27

«Уфа» примет «Ахмат» на своем поле. Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года, он состоится в рамках очередного тура РПЛ. В нынешнем сезоне оба клуба выступают не лучшим образом, но это не значит, что они провалят и этот поединок. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередную игру в рамках РПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.513.213.15
Лига Ставок Live! 1.08 10.00 40.00
Фонбет Live! 1.10 10.50 21.00
Мелбет 3.08 3.30 2.48
BetBoom Live! 1.09 11.46 26.91

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Уфа». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Ахмата» по коэффициенту 2.85.

Форма команд

«Уфа» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 14 пунктов. В нынешнем сезоне у команды три победы, пять ничьих и 16 поражений. Клуб забил 15 голов и пропустил 41 мяч. В последних поединках «Уфа» не показывает хорошей игры и имеет ужасную серию без побед. В случае очередного фиаско «Уфа» имеет шанс продлить свою серию и еще больше закрепиться в подвале турнирной таблице.

«Ахмат» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 32 пункта. В нынешнем сезоне клуб выиграл девять поединков, пять раз играл вничью и проиграл десять матчей. В активе клуба 27 забитых и 29 пропущенных. В последних матчах «Ахмат» играет не лучшим образом, но клубу удалось прервать свою печальную серию. Сейчас команда пытается обрести уверенность и как можно дальше отойти от зоны вылета.

Информация для ставок

  • «Ахмат» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Уфы» один забитый гол за последние пять игр
  • «Уфа» не побеждает семь игр кряду

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на победу «Ахмата» или ничейный исход по коэффициенту 1.48. Также можно поставить на «обе забьют» по коэффициенту 2.10 и на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 1.87 2.03 1.50 2.73
Лига Ставок Live! 3.10 1.37 2.05 1.80
BetBoom Live! 3.39 1.35 2.22 1.71
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:31
Ахмат не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100