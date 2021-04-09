«Уфа» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ (10.04.2021)

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вчера, 22:27

«Уфа» примет «Ахмат» на своем поле. Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года, он состоится в рамках очередного тура РПЛ . В нынешнем сезоне оба клуба выступают не лучшим образом, но это не значит, что они провалят и этот поединок. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередную игру в рамках РПЛ .

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Уфа». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Ахмата» по коэффициенту 2.85.

Форма команд

«Уфа» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 14 пунктов. В нынешнем сезоне у команды три победы, пять ничьих и 16 поражений. Клуб забил 15 голов и пропустил 41 мяч. В последних поединках «Уфа» не показывает хорошей игры и имеет ужасную серию без побед. В случае очередного фиаско «Уфа» имеет шанс продлить свою серию и еще больше закрепиться в подвале турнирной таблице.

«Ахмат» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 32 пункта. В нынешнем сезоне клуб выиграл девять поединков, пять раз играл вничью и проиграл десять матчей. В активе клуба 27 забитых и 29 пропущенных. В последних матчах «Ахмат» играет не лучшим образом, но клубу удалось прервать свою печальную серию. Сейчас команда пытается обрести уверенность и как можно дальше отойти от зоны вылета.

Информация для ставок

«Ахмат» выиграл два матча из последних пяти

У «Уфы» один забитый гол за последние пять игр

«Уфа» не побеждает семь игр кряду

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на победу «Ахмата» или ничейный исход по коэффициенту 1.48. Также можно поставить на «обе забьют» по коэффициенту 2.10 и на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.85.