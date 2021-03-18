«Уфа» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (18.03.2021)

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18 марта 2021 года «Уфа» сыграет с «Локомотивом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в РПЛ .

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу «Локомотива» по коэффициенту 1.90. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на победу «Уфы» за 4.80 и на ничейный исход по коэффициенту 3.20.

Форма команд

«Уфа» идет на 15-й строчке в турнирной таблице и проводит не лучший сезон. Команда выиграла три поединка, пять раз сыграла вничью и проиграла 14 матчей. Клуб завоевал 14 баллов. Если «Уфа» не сможет обыграть «Локомотив», шансы на то, что команда вылетит из чемпионата, станут очень высоки. В последних матчах у уфимцев все очень плохо, клуб не побеждает.

«Локомотив» проводит неплохой сезон. Клуб из столицы набрал 37 пунктов и находится на четвертой строчке в таблице. Команда выиграла 11 поединков, четыре раза сыграла вничью и проиграла семь матчей. В последних матчах «Локо» выглядит хорошо, этот клуб вполне может рассчитывать и на более высокую позицию в таблице.

Информация для ставок

«Локомотив» выиграл три матча из последних пяти

«Уфа» не побеждает в РПЛ на протяжении пяти матчей кряду

на протяжении пяти матчей кряду «Локомотив» забил десять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что первый гол забьет «Локомотив» — коэффициент 1.65. Также стоит присмотреться к ставке на «обе забьют» и будет ничья по 4.60. Это будет сложнейший матч для хозяев поля, которым очень нужны очки, чтобы отдалиться от зоны вылета.

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