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«Уфа» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (18.03.2021)

сегодня, 00:49

18 марта 2021 года «Уфа» сыграет с «Локомотивом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в РПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.483.182.04
Лига Ставок 4.20 3.05 2.11
Фонбет 4.80 3.20 1.90
Мелбет 4.18 3.30 2.11
Pin-Up 4.30 3.05 1.97

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу «Локомотива» по коэффициенту 1.90. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на победу «Уфы» за 4.80 и на ничейный исход по коэффициенту 3.20.

Форма команд

«Уфа» идет на 15-й строчке в турнирной таблице и проводит не лучший сезон. Команда выиграла три поединка, пять раз сыграла вничью и проиграла 14 матчей. Клуб завоевал 14 баллов. Если «Уфа» не сможет обыграть «Локомотив», шансы на то, что команда вылетит из чемпионата, станут очень высоки. В последних матчах у уфимцев все очень плохо, клуб не побеждает.

«Локомотив» проводит неплохой сезон. Клуб из столицы набрал 37 пунктов и находится на четвертой строчке в таблице. Команда выиграла 11 поединков, четыре раза сыграла вничью и проиграла семь матчей. В последних матчах «Локо» выглядит хорошо, этот клуб вполне может рассчитывать и на более высокую позицию в таблице.

Информация для ставок

  • «Локомотив» выиграл три матча из последних пяти
  • «Уфа» не побеждает в РПЛ на протяжении пяти матчей кряду
  • «Локомотив» забил десять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что первый гол забьет «Локомотив» — коэффициент 1.65. Также стоит присмотреться к ставке на «обе забьют» и будет ничья по 4.60. Это будет сложнейший матч для хозяев поля, которым очень нужны очки, чтобы отдалиться от зоны вылета.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Сочи» — «Тамбов».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.89 1.96 1.51 2.71
Лига Ставок 1.88 1.93 1.50 2.60
Мелбет 1.52 2.71
Pin-Up 1.80 1.94 1.46 2.55 1.21 4.00
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