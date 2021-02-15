«Уикомб Уондерерс» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (16.02.2021)

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вчера, 23:35

16 февраля 2021 года «Уикомб» сыграет против «Дерби Каунти», которым руководит Уэйн Руни. Этот поединок состоится в рамках 30-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее сражение.

Ставки букмекеров

В матче этих команд букмекеры верят в успех «Дерби» — коэффициент 1.84. Также можно поставить на ничью по коэффициенту 3.50. Победа «Уикомба» идет за 4.80.

Форма команд

«Уикомб» находится на последнем месте в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе у команды всего 19 очков. В этом сезоне «Уикомб» забил 21 мяч и пропустил 49. Уже ясно, что команда отправится покорять низший дивизион, «Уикомб» не сможет спасти даже победа над «Дерби».

«Дерби Каунти» находится на 19-й строчке в таблице и имеет в активе 31 балл. Командой руководит бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни. Ранее британец был играющим тренером, а теперь захотел попробовать себя в роли настоящего менеджера. Клуб забил 19 голов и пропустил 29. «Дерби» хорош в последних матчах.

Информация для ставок

«Дерби Каунти» выиграл три из последних пяти матчей

«Уикомб» не выигрывал в четырех матчах из последних пяти

«Уикомб» выиграл всего два матча на своем домашнем стадионе

Прогноз

Букмекеры принимают ставки на то, что в обоих таймах будет меньше 1,5 гола — коэффициент 3.10. Команды немного забивают в нынешнем сезоне и находятся не в той форме, чтобы выдавать невероятные перфомансы в каждом поединке.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд».