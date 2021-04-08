«Уикомб Уондерерс» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

«Уикомб Уондерерс» примет «Лутон Таун» в рамках 41-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.
|
- : -
завтра, 17:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Лутон Таун» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.3. Ничейный исход оценивается в 3.25. Также можно сделать ставку на победу «Уикомба» по коэффициенту 3.2.
Форма команд
«Уикомб» расположился на последней строчке в турнирной таблице. Несмотря на бедственное положение команды (у клуба 33 балла), шанс выбраться из подвала всё еще есть. «Уикомб» выиграл 8 поединков, 9 раз сыграл вничью и проиграл 23 матча. У клуба 29 забитых голов и 61 пропущенный мяч (худший показатель в лиге). В последних матчах «Уикомб» набрал неплохую форму и может попробовать выиграть и этот поединок.
«Лутон Таун» находится на 13-й строчке в турнирной таблице с 50 баллами. В нынешнем сезоне у клуба 14 побед, 8 ничьих и 17 поражений. В активе команды 32 забитых и 45 пропущенных мячей. Последнее время команда чередует победы с поражениями.
Информация для ставок
- «Уикомб» не проигрывает три матча подряд
- «Лутон Таун» проиграл в трех из последних пяти матчей
- У «Лутона» четыре забитых мяча за последние пять игр
Прогноз
В этом матче можно присмотреться к ставке «ничья или победа „Уикомба“», по коэффициенту 1.62. Также можно поставить на то, что второй гол в матче будет забит «Лутоном» (2.7).
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Кубка России «Арсенал» — ЦСКА.