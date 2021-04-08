«Уикомб Уондерерс» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

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вчера, 05:40

«Уикомб Уондерерс» примет «Лутон Таун» в рамках 41-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Лутон Таун» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.3. Ничейный исход оценивается в 3.25. Также можно сделать ставку на победу «Уикомба» по коэффициенту 3.2.

Форма команд

«Уикомб» расположился на последней строчке в турнирной таблице. Несмотря на бедственное положение команды (у клуба 33 балла), шанс выбраться из подвала всё еще есть. «Уикомб» выиграл 8 поединков, 9 раз сыграл вничью и проиграл 23 матча. У клуба 29 забитых голов и 61 пропущенный мяч (худший показатель в лиге). В последних матчах «Уикомб» набрал неплохую форму и может попробовать выиграть и этот поединок.

«Лутон Таун» находится на 13-й строчке в турнирной таблице с 50 баллами. В нынешнем сезоне у клуба 14 побед, 8 ничьих и 17 поражений. В активе команды 32 забитых и 45 пропущенных мячей. Последнее время команда чередует победы с поражениями.

Информация для ставок

«Уикомб» не проигрывает три матча подряд

«Лутон Таун» проиграл в трех из последних пяти матчей

У «Лутона» четыре забитых мяча за последние пять игр

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке «ничья или победа „Уикомба“», по коэффициенту 1.62. Также можно поставить на то, что второй гол в матче будет забит «Лутоном» (2.7).