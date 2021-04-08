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«Уикомб Уондерерс» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

вчера, 05:40

«Уикомб Уондерерс» примет «Лутон Таун» в рамках 41-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.303.242.40
BetBoom 3.10 3.20 2.32

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Лутон Таун» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.3. Ничейный исход оценивается в 3.25. Также можно сделать ставку на победу «Уикомба» по коэффициенту 3.2.

Форма команд

«Уикомб» расположился на последней строчке в турнирной таблице. Несмотря на бедственное положение команды (у клуба 33 балла), шанс выбраться из подвала всё еще есть. «Уикомб» выиграл 8 поединков, 9 раз сыграл вничью и проиграл 23 матча. У клуба 29 забитых голов и 61 пропущенный мяч (худший показатель в лиге). В последних матчах «Уикомб» набрал неплохую форму и может попробовать выиграть и этот поединок.

«Лутон Таун» находится на 13-й строчке в турнирной таблице с 50 баллами. В нынешнем сезоне у клуба 14 побед, 8 ничьих и 17 поражений. В активе команды 32 забитых и 45 пропущенных мячей. Последнее время команда чередует победы с поражениями.

Информация для ставок

  • «Уикомб» не проигрывает три матча подряд
  • «Лутон Таун» проиграл в трех из последних пяти матчей
  • У «Лутона» четыре забитых мяча за последние пять игр

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке «ничья или победа „Уикомба“», по коэффициенту 1.62. Также можно поставить на то, что второй гол в матче будет забит «Лутоном» (2.7).

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Кубка России «Арсенал» — ЦСКА.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.56 1.78 2.11
BetBoom 2.42 1.51 1.72 2.02 1.39 2.80
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Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 07:08
Ничейный результат
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:37
Возможна ничья
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