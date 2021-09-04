Украина — Франция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

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вчера, 11:19

В очередном туре квалификации ЧМ -2022 нас ждет противостояние сборных Украины и Франции.

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом этой встречи являются французы. Взять победу можно по коэффициенту 1.65 в БК Мелбет. В случае неожиданной победы хозяев зайдет коэффициент 5.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.88.

Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2.1. Выбрать низовой тотал (ТМ 2.5) предлагают по коэффициенту 1.7. Взять обмен голами можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Украина продолжает играть вничью в квалификации на ЧМ -2022. Матчи с Францией, Финляндией и Казахстаном завершились вничью (1:1), а ответная игра с казахами закончилась со счетом (2:2). Украине нужно исправлять ситуацию в ближайших турах, иначе очередной ЧМ пройдет без их участия.

Франция отбор проходит чуть лучше, команда за четыре тура набрала восемь балов, теперь находится на первом месте в таблице. Без потерь пройти дистанцию не получается, в минувшем туре на пути команды стала сборная Боснии и Герцеговины, которая смогла навязать французам борьбу на их поле (1:1).

Информация для ставок

• Все четыре игры Украины в квалификации завершились вничью

• Последние две очные встречи завершились результатом «обе забьют»

• Франция забивает и пропускает в четырех матчах кряду

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу Франции в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.