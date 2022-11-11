«Динамо» — «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (13.11.2022)

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вчера, 17:19

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в данной встрече букмекеры выделили без проблем. Поставить на победу «Динамо» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае сенсационной победы «Колоса» залетит коэффициент 8.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Динамо» набрало форму и в чемпионате страны оформляет победу за победой, при этом делая это уверенно. Киевский коллектив в последних турах забивал по три гола и обыгрывал «Кривбасс» и «Александрию» с одинаковым счетом (3:1), а также «Черноморец» (3:0). В общем зачете динамовцы уже поднялись на пятую строчку и все ближе подбираются к лидирующей группе.

«Колос» после разгромного поражения от «Александрии» (1:4) следом проиграл и «Днепру-1» со счетом (1:3). Такие результаты оставляют клуб за бортом еврокубковой зоны и с 15 очками позволяют располагаться лишь на седьмом месте в таблице.

Информация для ставок

«Динамо» выиграло три из четырех последних матчей

У «Колоса» лишь одна победа в семи последних встречах

Минувший очный поединок закончился поражением «Колос» (0:7)

Четыре из пяти последних игр «Динамо» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает боевой поединок разных по классу команд. Верим, что хозяева поля продемонстрируют содержательный футбол и оформят необходимый для себя результат. Сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.