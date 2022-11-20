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«Днепр-1» — «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (23.11.2022)

сегодня, 14:01
Днепр-1

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре выделили без проблем. Поставить на победу «Днепра-1» можно по коэффициенту 1.8 в БК Лига Ставок. Взять победу «Александрии» предлагают по коэффициенту 4.25, в случае ничьи зайдет коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.783.874.19
1XBET 1.79 3.94 4.24

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Днепр-1» вчера сразился с действующим чемпионом страны донецким «Шахтером» и обыграл его со счетом (2:1). Три очка позволили днепрянам укрепить свою лидирующую позицию и увеличить отрыв от преследователя до восьми очков. После 13 игр команда имеет в активе 35 баллов при разнице мячей (30:8).

«Александрия» в свою очередь также проводила принципиальный поединок против команды, с которой будет бороться за медали и неожиданно пропустила во втором тайме четыре гола и разгромно проиграла со счетом (1:4). В таблице клуб расположился на пятом месте и продолжает борьбу за поставленные цели.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)
  • «Александрия» выиграла лишь один из шести последних поединков
  • Три из четырех минувших очных встречи завершились вничью
  • Пять последних игр и «Днепра-1» и «Александрии» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой игре мы увидим абсолютное доминирование хозяев поля. Поединок будет проходить в открытом ключе и порадует зрителей большим количеством голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.72 1.66 2.20
1XBET 2.10 1.73
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:27
думаю, что вопросов кто выиграет нет...:)
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