«Днепр-1» — «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (23.11.2022)

Ставки букмекеров
Явного фаворита букмекеры в этой игре выделили без проблем. Поставить на победу «Днепра-1» можно по коэффициенту 1.8 в БК Лига Ставок. Взять победу «Александрии» предлагают по коэффициенту 4.25, в случае ничьи зайдет коэффициенту 3.95.
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23 ноября 2022, 14:00
среда
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Днепр-1» вчера сразился с действующим чемпионом страны донецким «Шахтером» и обыграл его со счетом (2:1). Три очка позволили днепрянам укрепить свою лидирующую позицию и увеличить отрыв от преследователя до восьми очков. После 13 игр команда имеет в активе 35 баллов при разнице мячей (30:8).
«Александрия» в свою очередь также проводила принципиальный поединок против команды, с которой будет бороться за медали и неожиданно пропустила во втором тайме четыре гола и разгромно проиграла со счетом (1:4). В таблице клуб расположился на пятом месте и продолжает борьбу за поставленные цели.
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)
- «Александрия» выиграла лишь один из шести последних поединков
- Три из четырех минувших очных встречи завершились вничью
- Пять последних игр и «Днепра-1» и «Александрии» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
В этой игре мы увидим абсолютное доминирование хозяев поля. Поединок будет проходить в открытом ключе и порадует зрителей большим количеством голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.75.