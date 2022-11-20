«Днепр-1» — «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (23.11.2022)

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сегодня, 14:01

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре выделили без проблем. Поставить на победу «Днепра-1» можно по коэффициенту 1.8 в БК Лига Ставок. Взять победу «Александрии» предлагают по коэффициенту 4.25, в случае ничьи зайдет коэффициенту 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Днепр-1» вчера сразился с действующим чемпионом страны донецким «Шахтером» и обыграл его со счетом (2:1). Три очка позволили днепрянам укрепить свою лидирующую позицию и увеличить отрыв от преследователя до восьми очков. После 13 игр команда имеет в активе 35 баллов при разнице мячей (30:8).

«Александрия» в свою очередь также проводила принципиальный поединок против команды, с которой будет бороться за медали и неожиданно пропустила во втором тайме четыре гола и разгромно проиграла со счетом (1:4). В таблице клуб расположился на пятом месте и продолжает борьбу за поставленные цели.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)

«Александрия» выиграла лишь один из шести последних поединков

Три из четырех минувших очных встречи завершились вничью

Пять последних игр и «Днепра-1» и «Александрии» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз