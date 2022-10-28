«Днепр-1» — «Черноморец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (30.10.2022)

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вчера, 11:58

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре выделили без проблем. Поставить на победу «Днепра-1» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок. Взять победу «Черноморца» предлагают по коэффициенту 8.9, в случае ничьи зайдет коэффициенту 5.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Днепр-1» дважды победил с одинаковым счетом (1:0) сначала харьковский «Металлист» в чемпионате Украины, а затем и кипрский «Аполлон» в рамках пятого тура Лиги конференций. Днепряне продолжают лидировать в УПЛ , а в еврокубках обеспечили себе выход в раунд плей-офф.

«Черноморец» замыкает турнирную таблицу чемпионата, но по уровню игры выглядит явно не хуже всех. Команда не добрала много своих очков и намерена сделать это в будущих турах. В минувшем поединке одесситы смогли завоевать балл в сражении с «Колосом» (1:1), а матчем ранее были разгромлены «Заре» (0:4).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает десять матчей (восемь побед и две ничьих)

«Черноморец» проиграл четыре из пяти последних поединков

В восьми из десяти последних встречах «Днепра-1» был пробит ТБ 2.5

2.5 Пять из шести последних игр «Черноморца» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз