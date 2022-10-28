«Днепр-1» — «Черноморец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (30.10.2022)

Ставки букмекеров
Явного фаворита букмекеры в этой игре выделили без проблем. Поставить на победу «Днепра-1» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок. Взять победу «Черноморца» предлагают по коэффициенту 8.9, в случае ничьи зайдет коэффициенту 5.55.
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завтра, 14:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Днепр-1» дважды победил с одинаковым счетом (1:0) сначала харьковский «Металлист» в чемпионате Украины, а затем и кипрский «Аполлон» в рамках пятого тура Лиги конференций. Днепряне продолжают лидировать в УПЛ, а в еврокубках обеспечили себе выход в раунд плей-офф.
«Черноморец» замыкает турнирную таблицу чемпионата, но по уровню игры выглядит явно не хуже всех. Команда не добрала много своих очков и намерена сделать это в будущих турах. В минувшем поединке одесситы смогли завоевать балл в сражении с «Колосом» (1:1), а матчем ранее были разгромлены «Заре» (0:4).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает десять матчей (восемь побед и две ничьих)
- «Черноморец» проиграл четыре из пяти последних поединков
- В восьми из десяти последних встречах «Днепра-1» был пробит ТБ 2.5
- Пять из шести последних игр «Черноморца» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
В этой игре мы увидим абсолютное доминирование хозяев поля. Поединок будет проходить в открытом ключе и порадует зрителей большим количеством голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.65.