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«Днепр-1» — «Черноморец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (30.10.2022)

вчера, 11:58
Днепр-1

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре выделили без проблем. Поставить на победу «Днепра-1» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок. Взять победу «Черноморца» предлагают по коэффициенту 8.9, в случае ничьи зайдет коэффициенту 5.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.36 5.00 8.50
1XBET 1.36 5.00 8.50

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Днепр-1» дважды победил с одинаковым счетом (1:0) сначала харьковский «Металлист» в чемпионате Украины, а затем и кипрский «Аполлон» в рамках пятого тура Лиги конференций. Днепряне продолжают лидировать в УПЛ, а в еврокубках обеспечили себе выход в раунд плей-офф.

«Черноморец» замыкает турнирную таблицу чемпионата, но по уровню игры выглядит явно не хуже всех. Команда не добрала много своих очков и намерена сделать это в будущих турах. В минувшем поединке одесситы смогли завоевать балл в сражении с «Колосом» (1:1), а матчем ранее были разгромлены «Заре» (0:4).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает десять матчей (восемь побед и две ничьих)
  • «Черноморец» проиграл четыре из пяти последних поединков
  • В восьми из десяти последних встречах «Днепра-1» был пробит ТБ 2.5
  • Пять из шести последних игр «Черноморца» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой игре мы увидим абсолютное доминирование хозяев поля. Поединок будет проходить в открытом ключе и порадует зрителей большим количеством голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.23 1.65
1XBET 2.23 1.65
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:07
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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